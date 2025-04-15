«طيران الإمارات»: 1.1 مليون مسافر استخدموا «السياحية الممتازة» منذ إطلاقها

أظهرت بيانات لـ«شركة طيران الإمارات» أنها نقلت نحو 1.1 مليون مسافر حول العالم على الدرجة السياحية الممتازة، منذ إطلاقها في عام 2022 وحتى بداية أبريل 2025، مشيرة إلى أنه سيكون لدى الناقلة بحلول سبتمبر المقبل 56 وجهة مخدمة بالدرجة السياحية الممتازة، وأكثر من 500 رحلة مغادرة أسبوعية من دبي، بطائرات «بوينغ 777» و«إيرباص A380» المحدثة، فضلاً عن طائرات «إيرباص A350» التي سيتم استلامها.

وبحسب بيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، وبالنظر إلى وتيرة برنامج التحديث الضخم الذي تبلغ قيمته خمسة مليارات دولار، ستوفر الناقلة بحلول نهاية العام الجاري 2025، نحو مليونَي مقعد على «الدرجة السياحية الممتازة» ضمن شبكتها العالمية، فيما تتوقع الشركة أن يكون لديها بين 12 و15 طائرة من طراز «إيرباص A350» الجديدة بحلول نهاية الصيف الجاري.

استراتيجية تشغيل

وتفصيلاً، أظهرت بيانات صادرة عن «شركة طيران الإمارات» أن الناقلة تنشر حالياً طائرات «بوينغ 777» التي يجري تجديدها بالكامل بوتيرة مُتسارعة ضمن شبكتها العالمية، حيث تدخل الطائرات المُحسّنة حديثاً إلى الخدمة كل ثلاثة أسابيع بعد خضوعها لعملية تجديد كاملة.

وبحسب البيانات، فقد اعتمدت الناقلة استراتيجية لنشر وتشغيل الطائرات التي يجري تحديثها وتجديدها، والتي بدأت بطائرات «إيرباص A380» على الرحلات الطويلة أولاً، نظراً إلى الطلب المتزايد على الدرجات: الأولى، و«الأعمال» و«السياحية الممتازة»، ثم الانتقال إلى رحلات متوسطة - قصيرة.

وأشارت البيانات إلى أن أولى الطائرات المحدثة بـ«السياحية الممتازة» هي طائرات «A380» التي تم تشغيلها على وجهات، مثل أستراليا، ونيوزيلندا، وأميركا الشمالية والجنوبية، لافتة إلى أنه مع توافر المزيد من الطائرات المحدثة مدعومة باستمرار برنامج التحديث الضخم، فإنه يتم تشغيلها إلى أسواق الرحلات المتوسطة - أوروبا، والشرق الأقصى، وإفريقيا.

وذكرت «طيران الإمارات» أنه بحلول سبتمبر 2025، ستتم خدمة 44 مدينة بطائرات مُزوّدة بأحدث تصميمات مقصورة طائرات «طيران الإمارات» من طراز «بوينغ 777»، و«إيرباص وA380» على أكثر من 379 رحلة مغادرة أسبوعية.

أسطول «A350»

وبحسب البيانات، فإن لدى «طيران الإمارات» أربع طائرات من طراز «A350» في أسطولها، وسيكون لديها بحلول نهاية الصيف بين 12 و15 طائرة من هذه الطائرة مُسلّمة، تُسيّر رحلاتها إلى 16 وجهة (وفقاً لجدول التسليم، وفي حال عدم تأخر استلام الطائرات).

وأضافت «طيران الإمارات» أنه بالنسبة لإجمالي وجهات الدرجة السياحية الممتازة على الطائرات من طراز «B777 و»«A380»، وفي حال تمت إضافة الوجهات المُعلن عنها بطائرات «A350» التي سيجري استلامها حتى سبتمبر 2025، فسيكون لدى الناقلة 56 وجهة وأكثر من 500 رحلة مغادرة أسبوعية من دبي.

ووفقاً للبيانات، فإنه بالنظر إلى وتيرة برنامج التحديث الضخم، ستوفر الناقلة بحلول نهاية عام 2025 نحو مليوني مقعد في الدرجة السياحية الممتازة ضمن شبكتها.

وبحسب البيانات، فإنه حتى أبريل 2025، تم نقل نحو 1.1 مليون مسافر حول العالم في الدرجة السياحية الممتازة، منذ إطلاق الدرجة في عام 2022.

برنامج تجديد

ووفقاً للبيانات، فإن «طيران الإمارات» في خضم أكبر برنامج تجديد في قطاع الطيران، إذ تستثمر الناقلة خمسة مليارات دولار لتجديد أكثر من 200 طائرة من طراز «A380» و«B777» بالكامل، مع تسجيل 1000 ساعة عمل للفريق الهندسي يومياً، وذلك لضمان تشغيل الطائرات في الوقت المحدد وبأعلى المعايير.

وأجرت الناقلة حتى نهاية مارس الماضي تجديد 49 طائرة، موضحة أن جميع طائرات «A380» ونحو 100 طائرة «B777» قيد التحديث ضمن البرنامج الضخم.

وتنفذ «طيران الإمارات» برنامج التحديث للمزيد من الطائرات وتحسين تجربة الترفيه على متن الطائرة، ويأتي ذلك في ظل تأخر الشركات المصنعة في تسليمها لطلبياتها من الطائرات، وهو تحدٍّ على الصعيد العالمي، حيث لاتزال أحجام إنتاج الشركات المصنعة من الطائرات أقل من مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، لكن الطلب على السفر الجوي والطائرات لايزال قوياً.

وجهات «السياحية الممتازة»

تشمل وجهات الطائرات المحدثة والمزودة بالدرجة السياحية الممتازة كلاً من: لندن هيثرو، إدنبرة، جنيف، زيورخ، فيينا، بروكسل، مطار جون كينيدي الدولي، أثينا، نيوارك، لوس أنجلوس، دالاس، هيوستن، سان فرانسيسكو، سياتل، شيكاغو، بوسطن، ساو باولو، هانيدا، أوساكا، ناريتا، سنغافورة، ملبورن، كرايستشيرش، سيدني، بريسبان، أوكلاند، مومباي، أحمد آباد، بنغالور، الرياض، الدمام، البحرين، الكويت، ميامي، بوغوتا.

أما بالنسبة لقائمة المدن التي ستنضم إلى الشبكة فتضم: ليون، بولونيا، مسقط، تونس، عمّان، إسطنبول، الدمام، «هو تشي منه»، بغداد، أوسلو، لشبونة، دبلن، هونغ كونغ، ماليه، كولكاتا، كولومبو، جوهانسبرغ، وكيب تاون.

• 56 وجهة مخدمة بالدرجة السياحية الممتازة، وأكثر من 500 رحلة مغادرة أسبوعية بحلول سبتمبر.