الإمارات تشارك في «وكلاء الاستثمار الخليجي»

شاركت وزارة الاستثمار في الاجتماع الثالث للجنة وكلاء الاستثمار بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته الكويت، أول من أمس، وقال وكيل وزارة الاستثمار، محمد عبدالرحمن الهاوي: «تلتزم دولة الإمارات بتعزيز أواصر التعاون مع بقية دول منطقة مجلس التعاون الخليجي، لتشجيع الاستثمار المشترك وتوسيع آفاقه، ودفع عجلة النمو المستدام، وحفز تنافسية المنطقة كوجهة عالمية رائدة للاستثمار»، وأضاف: «مع استمرار دول مجلس التعاون الخليجي في توسيع قدرتها الجماعية على جذب الاستثمارات الدولية، فإن تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس يُعد عنصراً أساسياً في بناء منظومة استثمارية مرنة وقادرة على مواكبة المستقبل في المنطقة».