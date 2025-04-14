مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي يشارك في معرض الاستثمار العقاري الدولي "IPS 2025"

في إطار التزامه بدعم بيئة استثمارية عقارية مستقرة وعادلة، وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري المتنامي في دبي، يشارك مركز فض المنازعات الإيجارية في الدورة الحادية والعشرين من معرض الاستثمار العقاري الدولي (IPS 2025)، والذي بدأت أعماله اليوم ولغاية 16 أبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

ويُعد معرض IPS 2025 منصة رائدة تجمع نخبة من المطورين العقاريين، والمستثمرين، والمؤسسات المالية، والجهات الحكومية، والوسطاء العقاريين، مما يجعله فرصة ذهبية لمركز فض المنازعات الإيجارية لتوسيع نطاق التعاون مع الجهات الفاعلة في القطاع العقاري، محلياً ودولياً، خاصةً في ظل حضور أكثر من 16,000 زائر من مختلف أنحاء العالم، واستعراض أحدث المشاريع العقارية والمبادرات التنظيمية والتشريعية ذات الصلة.

وتأتي مشاركة مركز فض المنازعات الإيجارية في هذا الحدث العالمي لتسلّط الضوء على دوره المحوري في تسوية النزاعات الإيجارية والملكية المشتركة بطريقة عادلة وفعالة، واستعراض جهوده في تعزيز الثقة لدى المستثمرين والمستأجرين على حدٍ سواء، وذلك من خلال منظومة قضائية متطورة تواكب تطورات واحتياجات السوق العقارية، وتُسهم في خلق بيئة استثمارية مستقرة وآمنة. كما يستعرض المركز خلال المعرض مبادراته الرقمية الجديدة ومشاريعه الهادفة إلى تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي، وتحسين تجربة المتعاملين بما يعزز من جاذبية دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري.

وفي تصريحٍ له، أكد القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، أن المعرض يمثل فرصة استثنائية لتعزيز التواصل مع شركاء القطاع العقاري محلياً وعالمياً، والتعريف برؤية المركز في تقديم خدمات متقدمة تواكب تطلعات إمارة دبي الريادية في خلق بيئة استثمارية آمنة ومستدامة، حيث قال: "إن مشاركتنا في معرض الاستثمار العقاري الدولي (IPS 2025) نابعة من حرصنا وسعينا المتواصل إلى تعزيز العدالة العقارية في إمارة دبي، ومواكبة النمو المتسارع في القطاع العقاري من خلال تقديم خدمات قضائية تتسم بالكفاءة والشفافية والابتكار. ونؤمن بأن وجود منظومة قضائية متطورة ومتخصصة في حل النزاعات الإيجارية والملكية المشتركة يشكل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المتعاملين، لا سيّما في ظل النمو المتسارع للقطاع العقاري وتوسّع المشاريع السكنية والتجارية."

وأوضح القاضي عبد القادر أن هذا المعرض يشكل نافذة استراتيجية لإبراز دور مركز فض المنازعات الإيجارية الداعم للبيئة العقارية في دبي، من خلال تسريع إجراءات تسوية النزاعات وضمان العدالة لكافة أطراف العلاقة الإيجارية، وأضاف قائلًا: "من خلال تواجدنا في هذا المعرض، نعمل على توعية المستثمرين بحقوقهم وواجباتهم، واستعراض خدماتنا الرقمية المبتكرة التي تسهم في تحقيق العدالة بكفاءة وفاعلية، فضلًا عن تعريف الزوار والشركاء بدور المركز الحيوي في دعم الاستقرار القانوني والاستثماري في السوق، بما يعزز من ثقة المستثمرين ويرسخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد في القطاع العقاري."

وتعكس مشاركة المركز بالمعرض في ظل الطفرة التي يشهدها سوق العقارات في دبي، مع تسجيل معدلات نمو قياسية، الثقة المتزايدة للمستثمرين المحليين والدوليين في السوق العقاري المتطور في الإمارة، حيث شهد العام 2024 تسجيل 2.78 مليون معاملة عقارية، بقيمة إجمالية بلغت 761 مليار درهم إماراتي، وهو ما يعزز من أهمية دور مركز فض المنازعات الإيجارية في ضمان استقرار واستدامة نمو هذا القطاع.