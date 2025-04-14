"دناتا" تنفذ 3 مشاريع بنى أساسية بتكلفة 110 ملايين دولار

أعلنت دناتا لخدمات الطيران والسفر، اليوم، أنها تعمل حالياً على تنفيذ ثلاثة مشاريع بنى أساسية رئيسية بتكلفة 110 ملايين دولار، في إطار استثماراتها العالمية لتطوير البنى الأساسية لعملياتها، وتعزيز قدراتها في مجال الشحن والخدمات اللوجستية عبر مراكز عملياتها العالمية.

وستسلط دناتا الضوء على تفاصيل هذه المشاريع التي يجري تنفيذها في هولندا ودولة الإمارات العربية المتحدة والعراق خلال مشاركتها في ندوة الشحن الجوي العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" في دبي.

وقال كلايف سوف - هوبكنز، الرئيس التنفيذي لعمليات المطارات في دناتا: مع تطور سلاسل التوريد وتغير متطلبات وتوقعات العملاء، نركز على الاستثمار في بنى أساسية فائقة الحداثة ليس فقط لتلبية المتطلبات الحالية وإنما أيضاً لتلبية المتطلبات المستقبلية، مشيراً إلى أن أحدث استثمارات دناتا ركزت على إعطاء الأولوية للأتمتة وتعزيز قابلية التوسع وكفاءة استهلاك الطاقة.

وأضاف: صممت هذه المشاريع لتحقيق تطويرات ملموسة في الأداء وابعمليات تتبع الشحنات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استغلال الموارد.

وتستثمر دناتا أكثر من 70 مليون دولار في "مدينة دناتا للشحن" في مطار شيبول بأمستردام، وهو مركز شحن آلي بالكامل يمتد على مساحة 61 ألف متر مربع، من المقرر افتتاحه في يوليو 2025، وسيكون قادراً على مناولة أكثر من 850 ألف طن من البضائع سنوياً.

أعلى مستويات الدقة

كما يساهم نظام توجيه الرافعات الشوكية في تعزيز حركة البضائع والشحنات وتخزينها بالشكل الأمثل داخل المستودعات. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الأنظمة فائقة الحداثة في المنشأة برصد وزن وأبعاد كل شحنة، ما يضمن أعلى مستويات الدقة والامتثال لكل شحنة.

وفي أربيل العراق، تعمل دناتا على بناء منشأة شحن بمساحة 20 ألف متر مربع من خلال استثمار بقيمة 15 مليون دولار، ومن المقرر أن تساهم هذه المنشأة التي ستبدأ العمل في شهر يوليو 2025، في مضاعفة قدرة المناولة لدى دناتا في أربيل بنسبة 300% لتصل إلى 66 ألف طن سنوياً.

كما تعمل دناتا في دبي، على تطوير مركز شحن جديد يمتد على مساحة 57 ألف متر مربع في دبي الجنوب، باستثمار قدره 27 مليون دولار، ومن المقرر اكتماله بنهاية عام 2025، وتبلغ قدرة المناولة في المركز ما يصل إلى 400 ألف طن من البضائع سنوياً.

وتضم المنشأة مستودعاً يتم التحكم بدرجة حرارته، ويضم مزيجاً من رفوف التخزين ضمن ممرات ضيقة وواسعة تتيح استيعاب مختلف أنواع الشحنات، بالإضافة إلى منصات خاصة لتحميل وتفريغ الشاحنات بسلاسة عالية تساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية للعمليات.