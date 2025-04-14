«ديوا»: «الشراع».. أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم

تفقد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، تقدم سير العمل في مشروع «الشراع»، المبنى الرئيس للهيئة بمنطقة الجداف في دبي، الذي يعد تحفة معمارية مستدامة، تُصنّف كأعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم.

وقال الطاير: «نعمل على ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، ونسهم في تسريع التحول نحو المباني (صفرية الطاقة)، وتأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة داعم للنمو الاقتصادي، من دون الإضرار بالبيئة وموارده، وتهدف الهيئة منه إلى إرساء نموذج عالمي للإنشاءات التي تبرز التوازن بين التنمية والبيئة، للحفاظ على حق الأجيال القادمة في العيش في بيئة نظيفة وصحية وآمنة».

وأضاف: «يُبرز مبنى الشراع الدور الريادي لإمارة دبي والهيئة لتحفيز اعتماد أسلوب حياة مستدام، واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لدعم التنمية العمرانية المستدامة في دبي، وتحقيق أهداف الهيئة في إطار (استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050)، و(استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي)، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

وأوضحت «ديوا»، في بيان، أن مساحة مبنى «الشراع» تزيد على مليونَي قدم مربعة، فيما وصلت قيمة المشروع إلى نحو 1.5 مليار درهم. ومن المقرر أن تنتهي الأعمال الإنشائية والهندسية والمشتريات والبناء فيه بنسبة 100% في الربع الأخير من العام الجاري.

ويضم المبنى 15 طابقاً، إضافة إلى سرداب وخمسة طوابق للمواقف، ويتسع لنحو 3000 موظف، حيث تم تصميمه للحصول على شهادة LEED البلاتينية (الريادة في الطاقة والتصميم البيئي)، ومعايير نظام «WELL» الذهبي العالمي للمباني الخضراء.

ويعتمد المبنى على منظومة تقنية متطورة تشمل إنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول الطاقة المتجددة الحديثة التي تضفي كفاءة استثنائية. ومن المتوقع أن يقل استهلاك المياه في المبنى بنسبة 50% عن المباني التقليدية، فيما سيتم ربطه بمحطة «مترو الجداف» من خلال جسر مباشر، لتشجيع استخدام المواصلات العامة، وتقليل الازدحام المروري، بما يسهم في خفض البصمة الكربونية.

كما يضم المبنى قاعة مؤتمرات تتسع لأكثر من 500 شخص، وقاعات تدريب، ومركزاً للابتكار ومساحات مخصصة للمعارض، وحضانة لأطفال الموظفات، وقاعات رياضية، فيما ستتولى روبوتات مهام تنظيف الألواح الشمسية الكهروضوئية والحراسة.

ألواح شمسية كهروضوئية

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي أنه سيتم تركيب ألواح شمسية كهروضوئية على سطح المبنى بمساحة تزيد على 20 ألف متر مربع، لتحقيق قدرة إنتاجية تزيد على 4000 كيلوواط.

ويتضمن المبنى أكثر من 1000 متر مربع من الألواح الكهروضوئية المدمجة في واجهة المبنى، إضافة إلى نحو 2000 متر مربع من الجُنيحات الزجاجية ومُجّمِعات الألياف البصرية، والألواح الكهروضوئية المظللة والأشجار الشمسية، وستصل قدرتها الإنتاجية مجتمعة عند الانتهاء من تنفيذها إلى 5000 كيلوواط، ما سيضمن بلوغ المقر الجديد أهدافه الصفرية الصافية، وسيبلغ مجمل الطاقة المتجددة التي سينتجها المبنى أكثر من 7000 ميغاواط ساعة سنوياً.