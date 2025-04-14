«مؤتمر جيبكا للبلاستيك» يناقش الابتكار خليجياً

أعلن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، المنظمة الممثلة للصناعات الكيماوية في منطقة الخليج، تنظيم الدورة الـ14 من «مؤتمر جيبكا للبلاستيك» تحت شعار «نموذج النمو القادم: خلق القيمة من خلال الابتكار»، حيث ينطلق يومَي 20 و21 أبريل الجاري في العاصمة السعودية الرياض، مسلطاً الضوء على دور الابتكار في تعزيز القيمة والنمو المستدام في قطاع البلاستيك. ويُعقد المؤتمر بمشاركة كبار التنفيذيين من المنطقة وأوروبا والولايات المتحدة، ممن يمثلون أبرز الشركات في تدوير البلاستيك وأشار «جيبكا» إلى تقديرات تظهر أن إنتاج مليون طن بلاستيك معاد تدويره في المنطقة، قد يُسهم في توفير 1500 فرصة عمل، ويضيف 650 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي.