«آي بي إس» العقاري ينطلق اليوم في دبي بمشاركة 300 جهة عارضة

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ21 من معرض «آي بي إس» IPS 2025 العقاري في مركز دبي التجاري العالمي، بتنظيم من دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ويأتي الحدث في إطار دعم «استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033»، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمار العقاري المستدام، وتوفير بيئة متكاملة تدعم الابتكار والتنافسية في القطاع.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض، ماجد المري، إن «تنظيم دائرة الأراضي والأملاك لمعرض IPS 2025 يأتي تجسيداً لرؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز استدامة القطاع العقاري، وتحقيق التكامل بين مكوناته، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033».

وأضاف: «يشكّل المعرض منصة شاملة تجمع تحت سقف واحد نخبة من الجهات الفاعلة في منظومة الاستثمار العقاري محلياً ودولياً، ما يرسّخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد في الابتكار والتطوير العقاري الذكي والمستدام».

وبحسب «أراضي دبي»، يُعد معرض «IPS 2025» منصة استراتيجية تجمع أبرز المطورين العقاريين، والمشترين والمستثمرين، والبنوك، من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف فرص التعاون واستعراض المشاريع الحديثة والتقنيات التي تعيد صياغة معايير السوق العقارية، إلى جانب بناء علاقات عمل جديدة، وتوسيع الشبكات المهنية. كما يسلّط الضوء على أحدث الابتكارات في مجالات البناء والتصميم والتطوير العقاري، مثل تكنولوجيا البناء الذكي والتصميم المستدام.

وأكدت أكثر من 500 شخصية من الوفود الدولية مشاركتها في الحدث، من دول مثل: الإكوادور، والبرازيل، والبرتغال، وإسبانيا، والمكسيك، والهند، والولايات المتحدة، وبنما.

كما يضم المعرض أكثر من 300 جهة عارضة من الإمارات، إلى جانب مشاركات بارزة من: الولايات المتحدة، وإندونيسيا، والمكسيك، وبولندا، واليونان، والصين، وإسبانيا، وجورجيا، والبحرين، والسعودية، وعُمان.

وتشمل أجندة المعرض العديد من الفعاليات التي ستتواصل على مدار ثلاثة أيام، مع التركيز على محاور خمسة رئيسة، وهي «عقارات آي بي إس»، «مدن آي بي إس المستقبلية»، «آي بي إس ستارتب وبروبتيك»، «آي بي إس للتصميم»، «خدمات آي بي إس».

كما يشهد المعرض تنظيم «مؤتمر أي بي إس» و«مؤتمر المرأة»، ومؤتمر المستثمرين، حيث يتم عقد سلسلة من ورش العمل والندوات والجلسات الحوارية التي يقدمها خبراء في القطاع العقاري، لمناقشة أحدث التطورات في السوق، وتقديم نصائح للمستثمرين، إضافة إلى عروض تقديمية، سيقدم من خلالها المطورون العقاريون أحدث مشاريعهم، وتقديم تفاصيل عن الميزات والخدمات التي تقدمها هذه المشاريع، وتشمل الفعاليات مسابقة للشركات الناشئة، وأجنحة الدول، ومنطقة المستثمرين، وتوقيع مذكرات تفاهم.