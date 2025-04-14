مجلس الأعمال الإماراتي - المغربي يعقد اجتماعه الأول

استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة الاجتماع الأول لـ«مجلس الأعمال الإماراتي المغربي المشترك»، بحضور نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، عبدالله سلطان العويس، وسفير المملكة المغربية بالدولة، أحمد التازي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج.

ويهدف المجلس إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات والمغرب، وتوفير فرص للشركات والمؤسسات في كلا البلدين.

واستعرض الجانبان، خلال الاجتماع، آلية وخريطة عمل المجلس المستقبلية، وأكدا أهمية مواصلة التعاون بين القطاع الخاص الإماراتي والمغربي، وتحقيق المزيد من الخطوات والمبادرات لدعم العلاقات بين جميع المؤسسات والشركات في البلدين الشقيقين.

وأكد العويس أن انعقاد الدورة الأولى لـ«مجلس الأعمال الإماراتي المغربي» في الشارقة، هو بمثابة إضافة جديدة في صرح العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين التي تشهد تطوراً متسارعاً في المجالات كافة، مشيراً إلى أن المجلس سيستفيد من الخبرات والمزايا الاستثمارية المتنوعة التي تتمتع بها دولة الإمارات.

كما أكد أن اجتماعات المجلس ستؤسس لانطلاقة جديدة لعمل مستقبلي مشترك خاص بمجتمع الأعمال، لاسيما أن المجلس يضم نخبة من كبار أصحاب الأعمال والمستثمرين وممثلين لكبرى الشركات التجارية والاقتصادية في البلدين الشقيقين.

من جانبه، أبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، الإمكانات الكبيرة للتعاون في قطاعات استراتيجية، مثل السياحة والبنية التحتية والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والتمويل والتكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى تزايد عدد الشركات المغربية التي اختارت الإمارات مركزاً لأعمالها، إلى جانب الاستثمارات الإماراتية المهمة في المغرب، ما يعكس ديناميكية وحيوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.