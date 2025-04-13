مكتوم بن محمد: قمة دبي للتكنولوجيا المالية تترجم رؤية محمد بن راشد في ترسيخ الريادة

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن استضافة الإمارات قمة دبي للتكنولوجيا المالية في مايو المقبل بمشاركة أكثر من 8,000 من القادة والخبراء من 100 دولة، في تجمعٍ عالمي يعكس مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي ريادي، وتعد ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الساعية لترسيخ ريادة دبي، وتؤكد استمرار التزام دبي بتوفير بيئة جاذبة للمواهب والاستثمارات.



وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "تستضيف الإمارات في مايو المقبل قمة دبي للتكنولوجيا المالية بمشاركة أكثر من 8,000 من القادة والخبراء من 100 دولة، في تجمعٍ عالمي يعكس مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي ريادي".

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "القمة تُترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الساعية لترسيخ ريادة دبي، وتؤكد استمرار التزام دبي بتوفير بيئة جاذبة للمواهب والاستثمارات، وتعزيز شراكات استراتيجية تُسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في التكنولوجيا المالية".