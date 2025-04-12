«راكز» تعزز العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا

تصدرت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، مشهد تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، من خلال رعايتها الرئيسة لحفل الاستقبال، الذي نظمته غرفة التجارة البريطانية في دبي، بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك ضمن جهودها المستمرة لدعم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

واستقطب الحدث نخبة من كبار التنفيذيين وقادة الأعمال من مختلف القطاعات في المملكة المتحدة، ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الغرفة لتعزيز حضور الشركات البريطانية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

يشار إلى أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة اهتماماً متزايداً من مجتمع الأعمال البريطاني.