«ديوا» تحقق تصنيف «خدمات رقمية متميزة عالمياً»

تَسَلم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، شهادة المواصفة العالمية في تجربة المتعاملين الرقمية (IDCXS:2022) من وفد رفيع المستوى من المعهد البريطاني للمعايير «BSI»، وذلك بحضور النواب التنفيذيين للرئيس وعدد من مسؤولي الهيئة.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه للعام الثالث على التوالي، حققت الهيئة تصنيف «خدمات رقمية متميزة عالمياً» بنسبة 100% وفق متطلبات المواصفة، التي تم تطويرها من قبل المعهد الدولي لتجربة المتعاملين، بالتعاون مع المعهد البريطاني للمعايير.

وتعد «ديوا» أول مؤسسة على مستوى العالم تتبنى وتطبق معايير هذه المواصفة العالمية، ما يعكس ريادتها في تقديم تجربة رقمية استثنائية للمتعاملين.

وقال الطاير: «أطلقنا العديد من المبادرات للارتقاء بتجربة المتعاملين من خلال خدمات رقمية متكاملة لضمان تجربة سلسة ومتميزة لمتعاملينا، وقد بلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 99.5% خلال عام 2024».

وأضاف: «يعكس تحقيق الهيئة لهذا التصنيف العالمي، للعام الثالث على التوالي، التزامنا بمواصلة تبني الابتكار كركيزة أساسية للتحسين المستمر، وتقديم خدمات متطورة تعزز مكانة الهيئة كواحدة من أكثر المؤسسات تميزاً في إسعاد المتعاملين وجميع المعنيين».

يشار إلى أن شهادة «المعيار العالمي لتجربة المتعاملين الرقمية» (IDCXS)، تعد معياراً دولياً لتقييم جودة الخدمات الرقمية التي تقدمها المؤسسات الكبرى، بهدف تحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز كفاءة الخدمات الإلكترونية.

وشملت عملية التقييم مراجعة شاملة للقنوات الرقمية للهيئة، وزيارات ميدانية لمراكز إسعاد المتعاملين، ومراكز المستقبل لإسعاد المتعاملين، إضافة إلى جولات افتراضية باستخدام أحدث التقنيات.