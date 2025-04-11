«مصدر» تستحوذ على «تيرنا إنرجي» اليونانية

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، أمس، استحواذها على 100% من أسهم شركة «تيرنا إنرجي» اليونانية، وذلك بعد إتمام عرض الشراء النقدي الإلزامي بالكامل بنجاح، الذي تم بموجبه الاستحواذ على 30% المتبقية من أسهم الشركة بسعر 79.4 درهماً للسهم الواحد.

وكانت «مصدر» استحوذت، في نوفمبر الماضي، على 70% من الأسهم القائمة لـ«تيرنا إنرجي» من شركة «جي إي كيه تيرنا إس إيه» ومساهمين آخرين.

وبعد استكمال عملية الاستحواذ، ستمضي «مصدر» قُدماً في إجراءات إلغاء إدراج الشركة في بورصة أثينا، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية من هيئة أسواق رأس المال اليونانية.