مؤتمر أمن المطارات ينطلق في دبي مايو المقبل

تسلط النسخة الثامنة من مؤتمر أمن المطارات في الشرق الأوسط، الضوء على التحديات الحالية والسيناريوهات التهديدية الناشئة ومتطلبات أمن المطارات المستقبلية، وذلك ضمن مؤتمر متزامن مع النسخة الـ24 من معرض المطارات، الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من السادس إلى الثامن من مايو 2025، بمشاركة أكثر من 120 عارضاً من 20 دولة، بما في ذلك أجنحة وطنية لألمانيا وإيطاليا، وأكثر من 150 مشترياً من 30 دولة.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، يقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة. ويسهم المعرض بربط قادة صناعة المطارات وصناع القرار الرئيسين في المنطقة، للعمل معاً على إيجاد سبل تُمكنهم من الحفاظ على تقدم مطاراتهم من خلال اعتماد منتجات مستقبلية ومبتكرة.