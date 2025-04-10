إيز ماي تريب الإمارات توسِّع نطاق وجودها عالمياً

أعلنت شركة إيز ماي تريب عن توسعات كبيرة تستهدف بها تعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط. فقد أطلقت الشركة شركة فرعية مملوكة لها بالكامل في المملكة العربية السعودية تحمل اسم إيزي تريب بلانرز ليمتد لتكون بوابة دخولها الرسمية إلى هذه السوق الحيوية. وتُعد هذه المبادرة خطوة مهمة في تعزيز حضور إيز ماي تريب العالمي، وهو ما يعكس التزامها الاستراتيجي بالنمو في الأسواق الدولية الرئيسية.

وفي إطار توسعاتها، تستعد الشركة لتعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط من خلال استثمار استراتيجي في اثنتين من الكيانات الجديدة في دبي، وهما: إيز ماي تريب تورز ذ.م.م. (إيز ماي تريب تورز) وإيز ماي تريب هوليداي هومز ذ.م.م. (إيز ماي تريب هوليداي). ستركز شركة إيز ماي تريب تورز على الجولات السياحية الداخلية والخارجية، بينما ستختص شركة إيز ماي تريب هوليداي بسوق تأجير بيوت العطلات الذي يشهد نمواً كبيراً. ولا تساهم هذه المبادرات الجديدة في توسيع نطاق عروض خدمات شركة إيز ماي تريب فحسب، بل تعزز أيضاً تنوعها الإقليمي، وهو ما يمهّد الطريق أمامها لمواصلة تحقيق النجاح والنمو في منطقة الشرق الأوسط.

في هذا الإطار، قال رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة إيز ماي تريب نيشانت بيتي: "يُعد هذا إنجازاً مهماً في قصة نموّنا بينما نوسِّع نطاق حضورنا العالمي وننوِّع خدماتنا. إن دخولنا إلى المملكة العربية السعودية وتوسعنا في منطقة الشرق الأوسط يعكسان التزامنا بتقديم تجارب سفر سلسة في جميع أنحاء العالم. ونحن على ثقة بأن خبرتنا التكنولوجية ونهجنا المتمحور حول العميل سيساعدانا على النمو بسرعة في هذه المناطق والمساهمة في نمو قطاعَي السفر والطيران العالميَّين".

وأضاف قائلاً: "بينما نواصل التوسع، يبقى تركيزنا منصباً على الاستفادة من الابتكار لتقديم قيمة غير مسبوقة لعملائنا وأصحاب المصلحة لدينا. ونحن عازمون على ترسيخ مكانتنا في منظومة السفر العالمية، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز ارتباطنا بالأسواق النامية والمتطورة".

تستعد شركة إيز ماي تريب لإعادة صياغة مفهوم السفر من خلال الاستفادة من تقنياتها المتطورة، وأسعارها التنافسية، ونهجها الذي يضع العميل في مقدمة أولوياتها. ومع زيادة الطلب على السفر الدولي السلس، تظل الشركة ثابتة في مهمتها لتوسيع بصمتها عبر الحدود، وإتاحة فرص جديدة، وتقديم تجارب عالمية المستوى للمسافرين في جميع أنحاء العالم. تتميز شركة إيز ماي تريب بحضور قوي في عدة مدن هندية تشمل نويدا، ودلهي وجوروجرام، وبنغالور، ومومباي. كما تنتشر مكاتبها الدولية (بصفتها شركات فرعية تابعة لها) في الفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ونيوزيلندا.