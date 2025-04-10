"كهرباء ومياه دبي" تحصل على شهادة المواصفة العالمية في تجربة المتعاملين الرقمية
حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على شهادة المواصفة العالمية في تجربة المتعاملين الرقمية (IDCXS:2022) من المعهد البريطاني للمعايير (BSI)، حيث حققت الهيئة تصنيف "خدمات رقمية متميزة عالمياً" بنسبة 100% وفق متطلبات المواصفة.
وتعد الهيئة أول مؤسسة على مستوى العالم تتبنى وتطبق معايير هذه المواصفة العالمية، ما يعكس ريادتها في تقديم تجربة رقمية استثنائية للمتعاملين.
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