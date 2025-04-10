«طيران الإمارات»: «A380» المحدّثة إلى مانشستر وميلانو

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، بدء تشغيل طائراتها «إيرباص A380» المحدثة، والمزودة بأحدث المقصورات، بما في ذلك «الدرجة السياحية الممتازة» إلى كل من مانشستر وميلانو.

وذكرت الناقلة، في بيان، أنها ستبدأ تشغيل رحلاتها «ئي كيه 017» و«ئي كيه 018» إلى مانشستر اعتباراً من السادس من يونيو المقبل، فيما ستبدأ تشغيل رحلاتها «ئي كيه 091» و«ئي كيه 092» إلى ميلانو اعتباراً من أول يوليو.

ومع تشغيل طائرة «A380» المحدثة إلى مانشستر، ستوسع «طيران الإمارات» من عروضها في الدرجة السياحية الممتازة إلى 5000 مقعد أسبوعياً من المملكة المتحدة وإليها. كما تعزز هذه الخدمة إلى مانشستر شبكة وجهات الناقلة في بريطانيا التي تخدمها بطائرات «إيرباص A380» المحدثة العاملة حالياً على خط

«دبي - لندن هيثرو»، إلى جانب طائرات «A350» إلى إدنبرة، وطائرات «بوينغ 777» المحدثة والمقرر إطلاقها قريباً إلى «لندن ستانستد» مايو المقبل.

بدورها، ستصبح ميلانو ثاني وجهة في إيطاليا تستقبل المقصورات الأحدث من «طيران الإمارات»، والتي تتضمن الدرجة السياحية الممتازة، وذلك بعد تشغيل طائرة «A350» إلى «بولونيا» المقررة في وقت لاحق من يونيو المقبل.

وستسهم هذه الإضافات في توسيع شبكة الوجهات التي تخدمها طائرات «A380» المحدثة إلى 19 وجهة عالمية، ما يعكس التزام «طيران الإمارات» بالاستثمار في تقديم أفضل تجربة سفر في الأجواء.

وتقع مقصورة الدرجة السياحية الممتازة في الطابق الرئيس لطائرة «A380» بتقسيم الدرجات الأربع، وتضم 56 مقعداً بتوزيع (2-4-2) للمقاعد، حيث توفر مساحة واسعة للجلوس والعمل والاسترخاء، إضافة إلى ميزات مصممة خصيصاً مثل نقاط الشحن الخاصة بكل مقعد وطاولة جانبية للمشروبات.