مؤشـر «ثقـة الأعمال» في دبي يرتفع 14.8 نقطة خلال الربع الأخير من 2024

كشفت دراسة استقصائية لقطاع الأعمال في دبي للربع الرابع من 2024، صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة، ارتفاع «المؤشر المركب لثقة الأعمال» 14.8 نقطة على أساس ربع سنوي إلى 125.5 نقطة، من 110.7 نقاط في الربع الثالث من عام 2024.

وبحسب الدراسة، التي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد حافظت الشركات الصغيرة والمتوسطة على قوة توقعاتها في الربع الرابع من عام 2024، حيث سجلت 127 نقطة مقارنة بالشركات الكبيرة التي سجلت 124.5 نقطة.

وتماشياً مع التوجهات العامة، فقد ارتفع مؤشر ثقة الأعمال لـ«مجتمع التصدير» 8.3 نقاط إلى 114.2 نقطة في الربع الرابع 2024، مقارنة بقراءة 105.9 نقاط في الربع الثالث 2024، وبقراءة 113.8 نقطة في الربع الرابع من عام 2023، وكانت شركات قطاع الخدمات أكثر تفاؤلاً في الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بشركات قطاعَي التجارة والصناعة، إذ سجلت قراءات مؤشر ثقة الأعمال 128.5، و128، و122 نقطة على الترتيب.

وأظهر «المؤشر المركب لثقة الأعمال»، على مدار الوقت الماضي، مساراً تصاعدياً على نحو مستمر، بما يعكس التوقعات الإيجابية بين أصحاب الأعمال، حيث شهد المؤشر في الربع الأول من عام 2024 زيادة ملحوظة مقارنة بالربع السابق عليه، إذ ارتفع 10 نقـاط على أساس ربع سنوي إلى 141.5 نقطة.

بدوره، أظهر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسـطة في دبي مساراً إيجابياً على نحو مستمر في قراءات مؤشر ثقة الأعمال. وتماشياً مـع التوجهات الإيجابية العامة، فقد شهد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي ارتفاعاً طفيفاً كذلك في النشاط التجاري. وفي الربع الأول من عام 2024، وصل مؤشر ثقة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أعلى مستوى له عنـد 140.6 نقطة، ما يبرز قوة نشاط الأعمال.

وأظهرت بيانات الأداء العام للأعمال في الربع الرابع 2024 أن نسبة 47% من الشركات المشاركة في الدراسة أفادت بزيادة حجم المبيعات، بسبب ارتفاع الطلب واستراتيجيات التسويق الفعالة، كما قامت 21% من الشركات المشاركة بزيادة عدد الموظفين بسبب ارتفاع الطلب وخطط توسيع الأعمال، وحول التوقعات المستقبلية العامة لفترة الربع الأول من العام الجاري 2025، يتوقع معظم الشركات المشاركة في الدراسة (70%)، استقرار أسعار البيع، في حين تتوقع 24% زيادة في أسعار منتجاتها نتيجة لارتفاع النفقات التشغيلية، والتضخم، وزيادة الطلب على المنتجات، وارتفاع الكلفة في المواد الخام والشحن والإيجار.

وسيحافظ معظم الشركات (75%) على عدد الموظفين من دون تغيير، في حين ستقوم 20% منها زيادة عدد الموظفين لتلبية طلبات المتعاملين، وتوسيع الأعمال، ودعم خطط نمو الشركات.

عينة الدراسة

أجريت الدارسة الاستقصائية على عينة إجمالية تشمل 501 شركة من جميع أنحاء دبي، وتضمنت العينة مزيجاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، التي تشتمل على تمثيل كافٍ من قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات.

ويشير «أداء الأعمال» إلى الأداء الفعلي للأعمال خلال الربع نفسه، الذي تم فيه إجراء الدراسة الاستقصائية، ويتضمن النتائج المالية والتشغيلية التي حققتها الشركة خلال تلك الفترة المحددة، أما المؤشر المركب لثقة الأعمال فيتم حسابه كمتوسط مرجح لمؤشرات «توقعات الأعمال» التالية: أسعار البيع، وحجم المبيعات، وعدد الموظفين، والأرباح.

. 75 % من الشركات ستحافظ على عدد الموظفين، و20% ستزيد العدد.

. 70 % من الشركات المشاركة في الدراسة تتوقع استقرار أسعار البيع.

. قطاع الشركات الصغيرة والمتوسـطة في دبي يُظهر مساراً إيجابياً على نحو مستمر في قراءات مؤشر ثقة الأعمال.