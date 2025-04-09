«موانئ أبوظبي» توقع اتفاقية مساطحة مع «تي دبليو ستيل»

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي توقيعها اتفاقية مساطحه لمدة 10 أعوام مع شركة «تي دبليو ستيل»، المزود للهياكل الجاهزة، لتقديم حلول تصنيع حاويات مبتكرة وخدمات صيانة وتصليح الحاويات في ميناء خليفة، وستوفر هذه الخدمات حلولاً مرنة ومستدامة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات خطوط الشحن ومشغلي الحاويات في «ميناء خليفة»، بالاعتماد على تكنولوجيا «تي دبليو ستيل» المتقدمة، ما يضمن إنشاء حلول عالية الجودة وكفاءة في استخدام الطاقة تعمل على تقليل التأثير البيئي.

وتسهم حلول وخدمات شركة «تي دبليو ستيل» في توسيع نطاق القيمة المضافة لـ«ميناء خليفة»؛ إذ تزيد من كفاءته التشغيلية من خلال تقليص وقت تعطل الحاويات مع توفير خيار أكثر جاذبية وتنافسية لخطوط الشحن، وكذلك لشركات الخدمات اللوجستية، والمتعاملين.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي، سيف المزروعي، إن الاتفاقية تعكس التزام المجموعة بتوفير مرافق وخدمات عالمية المستوى تدعم نمو ونجاح المتعاملين مع تعزيز الاستدامة والمسؤولية البيئية.

من جانبه، قال المدير العام لشركة «تي دبليو ستيل»، فاخر درويش، إن التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي يمثل خطوة نحو مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة للبنية التحتية للموانئ في المنطقة.

وتأتي الاتفاقية في إطار جهود مجموعة موانئ أبوظبي لتعزيز مرافق وخدمات «ميناء خليفة» الذي يتمتع بموقع استراتيجي وبنية تحتية عالمية المستوى وبيئة مواتية للأعمال، ما يجعله وجهة جذابة للشركات التي تتطلع إلى إنشاء أو توسيع عملياتها في الشرق الأوسط.