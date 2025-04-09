«أراضي دبي» تطلق تحالفاً لدعم استراتيجية الإمارة للترويج العقاري

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، تحالفاً عقارياً جديداً لدعم «استراتيجية دبي للترويج العقاري» (Real Estate i)، حيث وقّعت مذكرة تعاون مع أربعة من أبرز المطورين العقاريين في الإمارة: «دانوب للتطوير العقاري»، و«امتياز للتطوير العقاري»، و«ماج للتطوير العقاري»، و«فخر الدين للتطوير العقاري».

وذكرت الدائرة، في بيان، أن هذا التحالف يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة دبي وجهة استثمارية عالمية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع الفرص العقارية في الإمارة بما يواكب متطلبات الأسواق المحلية والدولية.

وفي إطار ترسيخ الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم استدامة السوق العقاري، أبرم مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، مذكرتَي تعاون مع كل من المالك والمؤسس لشركة «دانوب للتطوير العقاري»، رضوان ساجان، ومدير عام شركة «امتياز للاستثمار والتطوير العقاري»، مسيح امتياز.

كما وقّعت المدير التنفيذي لقطاع التطوير العقاري في «أراضي دبي»، ماجدة علي راشد، مذكرتي تعاون مع كل من المدير التنفيذي لشركة «ماج للتطوير العقاري»، طلال موفق القداح، والمدير التنفيذي لشركة «فخر الدين للتطوير العقاري»، يوسف فخر الدين، حيث يأتي هذا التعاون في إطار الجهود المشتركة لتنفيذ استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.

وقال مروان بن غليطة: «يُمثّل قطاع العقارات ركيزة أساسية في منظومة التنمية المستدامة التي تشهدها دبي، وانطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة نعمل على تعزيز التعاون مع شركائنا في القطاع الخاص الذين لطالما أبدوا استعدادهم وجاهزيتهم لتوفير فرص استثمارية جديدة، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية جاذبة ومفضلة للعيش والعمل والزيارة».

وأضاف: «تعدّ مذكرة التعاون خطوة نوعية ضمن جهودنا في الترويج للقطاع العقاري عبر منصات مختلفة، وإطلاق مبادرات مبتكرة تدعم المستثمرين وتعزز حيوية السوق»، مشيراً إلى أن «هذا التعاون الاستراتيجي يعكس حجم الثقة التي يُوليها المطورون العقاريون لرؤية دبي الطموحة، ويتيح المجال لاستعراض التنوع العقاري الغني في الإمارة، بما يشمل المشاريع السكنية والتجارية والفندقية، إضافة إلى المشروعات المتخصصة في القطاعات الصناعية والتعليمية والتكنولوجية».

من جهتها، قالت ماجدة علي راشد: «يُسهم هذا التعاون في تعزيز التدفقات الاستثمارية إلى السوق العقارية في دبي، ورفع تنافسيتها على المستوى الدولي، الأمر الذي يتماشى تماماً مع الرؤية الاستراتيجية للدائرة الرامية إلى تحقيق الريادة في الاستثمار العقاري، عبر شراكات استراتيجية تدعم مسيرة الإمارة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً».

وأكدت حرص «أراضي دبي» في إطار مذكرات التعاون على تنظيم ورعاية الفعاليات والمعارض الدولية، وتوفير البيانات والمعلومات بشأن الفرص العقارية في دبي، وإعداد حملات ترويجية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لتعزيز حضور دبي في السوق العقارية العالمية.

وبموجب التعاون مع «أراضي دبي»، سيعمل المطورون العقاريون على تقديم معلومات دقيقة وشفافة حول المشاريع العقارية المسجلة في الدائرة، كالأسعار والخطط الزمنية والخيارات التمويلية، إلى جانب توفير عروض خاصة للمستثمرين الدوليين مثل خطط الدفع المرنة أو الحوافز الاستثمارية، بما يتماشى مع المعايير التي تحددها دائرة الأراضي والأملاك.