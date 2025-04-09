«غلوبال فارما» تتعاون مع «ZIM» لاعتماد تكنولوجيا دوائية مبتكرة

أعلنت شركة «غلوبال فارما» الرائدة في صناعة الأدوية في دولة الإمارات، والمملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، عن تعاونها مع مختبرات «ZIM» الهندية، لاعتماد تكنولوجيا الأقراص القابلة للذوبان في الفم (ODF) المعتمدة من الاتحاد الأوروبي ضمن محفظتها المتنامية من المنتجات، وكانت هذه التكنولوجيا الدوائية المبتكرة، قد حازت شهادة ممارسات التصنيع الجيدة (EU-GMP) من الاتحاد الأوروبي، ما يضمن تلبيتها لأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية.

وشهد حفل توقيع اتفاقية التعاون، وزير الدولة للتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للأدوية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حيث وقّع الاتفاقية كلٌ من المدير العام لشركة دبي للاستثمار الصناعي وشركة مشاريع وعضو مجلس إدارة شركة «غلوبال فارما»، محمد سعيد الرقباني، والمؤسِّس والمدير المالي في مختبرات «ZIM»، ذو الفقار كمال، بحضور عضو مجلس الإدارة في «غلوبال فارما»، الدكتورة مريم كلداري.

وقال الرقباني إن «هذه الشراكة مع مختبرات (ZIM) تُعدّ بمثابة تحول استراتيجي في مسيرة (غلوبال فارما)، ومن المؤكد أن يسهم توفير تكنولوجيا (ODF) المعتمدة من الاتحاد الأوروبي في دولة الإمارات، بالارتقاء بمستوى القدرات الصيدلانية في المنطقة، إضافة إلى تطوير خيارات العلاج التي تركز على رعاية المريض بالدرجة الأولى».

وأضاف: «تتماشى هذه الخطوة مع رؤيتنا للاستثمار في مجال الابتكارات، التي ترتقي بمعايير الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، مع ترسيخ مكانة الإمارات دولةً رائدةً في مجال تصنيع الأدوية المتقدمة».

وتمثّل تكنولوجيا «ODF» تحولاً جذرياً في مجال الأدوية، إذ تقدم أقراصاً دوائية رقيقة سريعة الذوبان، تتحلل في الفم من دون ماء، وتُعدّ مثالية للأطفال والمرضى المسنين والأشخاص الذين يعانون صعوبات في البلع.