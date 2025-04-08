قمة الاستثمار تشهد إطلاق «المدينة المستدامة 2.0» في دبي

شهدت «قمة AIM للاستثمار» في أبوظبي، أمس، إطلاق «مجموعة سي القابضة» نسخة متطورة من مدينتها المستقبلية تحت عنوان «المدينة المستدامة 2.0» في إمارة دبي، التي تمثل مرحلة جديدة من المدن الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحيادية الكربون، مع التركيز على رفاه السكان وجودة الحياة.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة سي القابضة»، المهندس فارس سعيد، إن المدينة الجديدة ليست رؤية تخيلية لمستقبل بعيد، بل هي نموذج واقعي قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي وصافي الانبعاثات الصفرية، صُمم خصيصاً لتلبية احتياجات الإنسان، وتتميز المدينة بأنظمتها الذكية التي تُعزز الأمن الغذائي من خلال الزراعة الدقيقة، والمزارع العمودية، إلى جانب منظومة طاقة متكاملة تشمل الشمسية والرياح والغاز الحيوي والطاقة المائية الدقيقة، وتُدار شبكة المياه بكفاءة عبر أنظمة استشعار لتقليل الفاقد وإعادة الاستخدام، كما تولد المياه من الهواء وتكتشف التسربات فوراً.

ويعتمد نظام النقل بالكامل على المركبات الكهربائية ذاتية القيادة، إضافة إلى درّاجات وحافلات ذكية وروبوتات لتوصيل الطلبات، فيما تتيح بنية تحتية تعليمية وصحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وخدمات استباقية وسريعة، كما تضم المدينة مناطق خضراء، ومسارات رياضية تعمل بالطاقة الحركية، ومرافق تعليمية وتكنولوجية متقدمة.