45 مليار درهم إيرادات فنادق الدولة خلال 2024 بنمو 3%

كشف وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة ارتفعت لتصل إلى نحو 45 مليار درهم خلال عام 2024، محققة نمواً بنسبة 3% مقارنة بعام 2023، فيما ازداد معدل الإشغال الفندقي ليصل إلى 78%، خلال العام الماضي، الذي يُعدّ من بين أعلى المعدلات على المستويين الإقليمي والعالمي، لاسيما مع تدشين 16 فندقاً جديداً في الدولة خلال عام 2024، ليصل إجمالي عدد الفنادق في الدولة إلى 1251 فندقاً بنهاية العام الماضي، كما ارتفع عدد الغرف الفندقية إلى 216 ألفاً و966 غرفة مع نهاية عام 2024، بزيادة بلغت نسبتها 3% مقارنة بعام 2023.

وأكّد المري أن القطاع السياحي في الدولة يواصل نموه المستمر وتحقيق نتائج إيجابية، مدعوماً بتوجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية، التي أسهمت في تطوير وتنمية السياسات والاستراتيجيات والمشاريع المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد الروافد الرئيسة لتعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد الوطني، ودعم التحوّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار.

وقال إن الجهود الوطنية مستمرة في تطوير مبادرات ومشاريع سياحية مبتكرة، وتعزيز التعاون المشترك مع جميع الجهات والهيئات السياحية المعنية داخل الدولة وخارجها، لترسيخ مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم بحلول العقد المقبل، وتقديم تجارب سياحية مميّزة تعزز من جاذبية الدولة للزوّار والسائحين من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تنويع المنتجات السياحية المتخصصة، وبناء القدرات السياحية وتشجيع دخول الكوادر الوطنية للقطاع السياحي، وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات السياحية.

وأشار إلى أن عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة وصل إلى نحو 30.8 مليون نزيل، خلال العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 9.5% مقارنة بعام 2023، لتحقق بذلك السياحة الإماراتية 77% من الرقم المستهدف لنزلاء الفنادق الخاص بـ«الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، أي قبل سبع سنوات من الموعد المحدد.

وأضاف: «مع الزيادة المستمرة لمعدلات النمو الحالية لقطاعنا السياحي، سنحقق هدف الاستراتيجية المتمثّل في جذب 40 مليون نزيل فندقي».

ومن المقرر أن يشهد العام الجاري العديد من الفعاليات والبرامج السياحية التسويقية المتنوعة، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز المعالم والوجهات السياحية المتميّزة التي تتمتع بها إمارات الدولة السبع، لاسيما في ظل اختيار العين عاصمةً للسياحة الخليجية لعام 2025.

عبدالله بن طوق:

• سنحقق هدف الاستراتيجية، المتمثّل في جذب 40 مليون نزيل فندقي، مع الزيادة المستمرة لمعدلات النمو الحالية لقطاعنا السياحي.

• 16 فندقاً جديداً تم تدشينها في الدولة، العام الماضي، ليصل الإجمالي إلى 1251 فندقاً.