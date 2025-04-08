«دبي المالي العالمي» يكشف عن برج «هايتس تاور»

أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس، عن تحديد 16 أبريل 2025 موعداً لفتح باب المبيعات للوحدات السكنية في مشروع «هايتس تاور»، الوجهة الجديدة متعددة الاستخدامات للعيش والعمل والترفيه.

وجاء في بيان، صدر أمس، أن برج «هايتس تاور» يعد آخر قطعة أرض تقع ضمن الموقع الأصلي لمركز دبي المالي العالمي. ويُعد هذا المشروع، المقرر الانتهاء منه في عام 2029، ثاني مشروع سكني ينفذه مركز دبي المالي العالمي.

ويضم «هايتس تاور»، 366 وحدة سكنية فاخرة، تراوح بين شقق بغرفة نوم واحدة وصولاً إلى شقق «دوبلكس»، مكونة من أربع غرف نوم، إضافة إلى مزيج من المساحات المكتبية، ومساحات التجزئة المُخصّصة للمطاعم والمقاهي والمتاجر.

ويتكون الجزء السكني من البرج من 32 طابقاً، بينما تتوزع الوحدات التجارية على سبعة طوابق مخصصة.