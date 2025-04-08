309.4 مليارات دولار إصدارات السندات والصكوك في الإمارات بنهاية الربع الأول

ارتفعت إصدارات الصكوك والسندات القائمة في الإمارات بنسبة 8.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 309.4 مليارات دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، وفق وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية.

وقال المدير العام والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى «فيتش»، بشار الناطور، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن أسواق الدَّين في دولة الإمارات تواصل تحقيق نمو قوي.

وأضاف أن هذا النمو يعكس توسع المشهد المالي للدولة وموقعها الاستراتيجي في سوق الصكوك، حيث بلغت حصة الصكوك 20.2% من إجمالي الإصدارات القائمة في الإمارات، بينما شكلت السندات النسبة المتبقية.

وأوضح أنه على صعيد الإصدارات الجديدة، بلغت إصدارات الصكوك في الإمارات 4.9 مليارات دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يمثل ضعف قيمة الإصدارات في الربع الرابع من عام 2024، فيما بلغت إصدارات السندات 24.1 مليار دولار.

وأشار الناطور إلى أن دولة الإمارات تُعد لاعباً محورياً في سوق الصكوك العالمية، بحصة تبلغ 6.5% من إجمالي الصكوك القائمة عالمياً حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، ما يضعها في المرتبة الرابعة عالمياً بعد ماليزيا، والسعودية، وإندونيسيا.

وذكر أن الإمارات تُعد واحدة من أكبر مُصدري الديون بالدولار الأميركي في الأسواق الناشئة بحصة تبلغ 7% من إجمالي إصدارات الديون بالدولار في هذه الأسواق باستثناء الصين خلال الربع الأول من عام 2025، متقدمة بذلك على معظم الدول باستثناء السعودية، والبرازيل، والمكسيك.

وفي ما يتعلق بإصدارات السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة «ESG»، قال الناطور إن الإمارات جاءت في المرتبة الثالثة بين الأسواق الناشئة باستثناء الصين خلال الربع الأول من عام 2025، بعد تركيا والفلبين.