"دبي المالي" يكشف عن برج "هايتس تاور" ويعلن فتح باب المبيعات للوحدات

أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، اليوم عن تحديد 16 أبريل 2025 موعداً لفتح باب المبيعات للوحدات السكنية في مشروع "هايتس تاور"، الوجهة الجديدة متعددة الاستخدامات للعيش والعمل والترفيه، والتي تُعيد تعريف مفهوم المعيشة الحضرية الفاخرة.

يشغل برج "هايتس تاور"، الذي يقوم بتطويره مركز دبي المالي العالمي، آخر قطعة أرض تقع ضمن الموقع الأصلي لمركز دبي المالي العالمي. وسيوفر البرج وجهة حصرية ضمن المجتمع العالمي المتنامي في المركز. كما يتميز "هايتس تاور" بموقعٍ مركزي في قلب مركز دبي المالي العالمي، بجوار المبنى السكني المرتقب "فور سيزونز برايفت ريزيدنسز"، ويوفر اتصالاً سلساً بـ "جيت أفينيو"، وجهة التسوق العصرية النابضة بالحياة. ويُعد هذا المشروع ثاني مشروع سكني ينفذه مركز دبي المالي العالمي، ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2029.

- 366 وحدة سكنية فاخرة

يضم برج "هايتس تاور" 366 وحدة سكنية فاخرة، تتراوح بين شقق بغرفة نوم واحدة وصولاً إلى شقق دوبلكس مكونة من أربع غرف نوم، بالإضافة إلى مزيج من المساحات المكتبية، ومساحات التجزئة المُخصّصة للمطاعم والمقاهي والمتاجر. ويجسد البرج نموذجاً متكاملاً لأسلوب الحياة العصري الذي يدمج بين العيش والعمل والترفيه في آنٍ واحد، بما يلبي الطلب المتزايد لأولئك الذين يبحثون عن تجربة حضرية استثنائية. ويتكون الجزء السكني من 32 طابقاً، بينما تتوزع الوحدات التجارية على سبعة طوابق مخصصة.

يُمثل "هايتس تاور" أحدث معلم في مسيرة تطور مركز دبي المالي العالمي كوجهة رائدة للأعمال وأسلوب الحياة العصري. وقد تم تعيين "سافيلز" وسيطاً رئيسياً، ويأتي إطلاق المشروع عقب سلسلة من الإعلانات البارزة في عام 2024، ويأتي هذا المشروع تجسيداً لرؤية المركز في استقطاب المواهب العالمية، والشركات، والمقيمين، والمستثمرين.

- مرافق عصرية

يقدم "هايتس تاور" لسكانه مجموعة استثنائية من المرافق العصرية المناسبة للعائلات. ويتميز التصميم الخارجي للمبنى بتكوينات هندسية متشابكة مدعومة بتصميم معماري مُستدام يدمج العناصر الطبيعية في البيئة المبنية، مما يعزز مساحات العمل المشتركة الذكية والمبتكرة والتي تعتمد على مبدأ التفاعل عن بُعد. تم تصميم هذه المساحات بعناية لتعزيز الشعور بالانتماء المجتمعي ولتوفير توازن مثالي بين العمل والحياة. كما سيضم المشروع مجموعة مُنتقاة بعناية من خيارات التجزئة والمطاعم الراقية، مما يعزز جاذبيته كوجهة متكاملة للعيش والعمل والترفيه.

وتتميز الوجهة الحيوية متعددة الاستخدامات للعيش والعمل والترفيه بمجموعة من المرافق الراقية، بما في ذلك صالة عائلية ومسبحاً خارجياً يُمكن التحكم بدرجة حرارته، ومركزاً متطوراً للياقة البدنية.

وقال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات: "يجسد مشروع برج "هايتس تاور" التزام مركز دبي المالي العالمي بمواصلة تطوير مجتمع حيوي ومُستدام، يتماشى مع المكانة المتنامية لإمارة دبي كوجهة رائدة للعيش والعمل والترفيه. ويعزز هذا البرج، الذي يمثل إضافة بارزة إلى أفق دبي العمراني، معايير جديدة للحياة الحضرية، حيث يجمع بسلاسة بين الرفاهية والتواصل والراحة لتلبية الاحتياجات المتطورة للمهنيين الطموحين العاملين ضمن قطاعي الخدمات المالية والابتكار في مركز دبي المالي العالمي".

يعكس "هايتس تاور" التزام مركز دبي المالي العالمي بالاستدامة، ويسعى في هذا الإطار للحصول على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من الفئة البلاتينية. ويتميز المشروع الجديد بموقع استراتيجي على شارع الصكوك، ويتميز بإطلالات رائعة على دبي كريك هاربور من الشرق وأفق شارع الشيخ زايد من الغرب، بينما تحظى وحدات مُحددة بإطلالات خلابة على برج خليفة.

كما حصل مركز دبي المالي العالمي مؤخراً على جائزة "ميتاسيس بايونير" 2025، مما يعكس التزامه المستمر بالريادة والابتكار في مجال إدارة المباني والعقارات.