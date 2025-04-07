«ديوا» توسّع شبكة توزيع الكهرباء في دبي لتلبية الطلب المتنامي

أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، أن الهيئة دشنت 1530 محطة توزيع «جهد 11 كيلوفولت» جديدة في مختلف أنحاء إمارة دبي خلال عام 2024، بزيادة قدرها 8.2%، مقارنة بعام 2023، لافتاً إلى أن العمل في هذه المحطات والمهام المرتبطة بها تضمن ما مجموعه مليوناً و70 ألفاً و670 ساعة عمل، وفق أعلى معايير الصحة والسلامة.

وكشف الطاير أن إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط (11 كيلوفولت و6.6 كيلوفولت)، بلغ 45 ألفاً و317 محطة بنهاية 2024، مشيراً إلى أن ارتفاع عدد محطات التوزيع يعد دلالة جديدة على توسيع البنية التحتية للهيئة لمواكبة ازدهار دبي، ونموها الاقتصادي والعمراني، وارتفاع إنتاج الطاقة، وتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء.

وأضاف الطاير: «لطالما نجحت الهيئة في الوفاء بتعهداتها لجعل دبي عنواناً للبنى التحتية المتطورة المتكاملة، التي تجعلها الوجهة المثلى للعيش والعمل والاستقرار، وانسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) وخطة دبي الحضرية 2040، فإننا نواصل توسعة البنية التحتية للكهرباء، ورفع قدرة الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع، بناء على توقعات الطلب حتى عام 2030، التي تأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة».

وتابع الطاير: «أسهم اعتمادنا أحدث التقنيات العالمية لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة، في تصدّر الهيئة المركز الأول عالمياً في أكثر من 10 مؤشرات أداء رئيسة في مجال عملها». وكشف أن نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي بلغت 2.0%، مقارنة مع نسبة فاقد تراوح بين 6 و7% في أوروبا والولايات المتحدة، مؤكداً أن الهيئة أصبحت نموذجاً يحتذى على مستوى العالم، في كفاءة واعتمادية الطاقة ومواكبة الزيادة في الطلب.

من جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس راشد بن حميدان، إن الهيئة توظف أحدث البرامج والتقنيات الرقمية، وتتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتطورة لتوفير إمدادات الطاقة، وفق أعلى معايير التوافرية والموثوقية والاستدامة، وأتمتة شبكة التوزيع، وتطبيق أفضل خطط الصيانة، وتقليل متوسط انقطاع الكهرباء لتأمين الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية لمختلف الاستخدامات، وضمان استمرار الإمدادات واستقرارها، ووصولها إلى مختلف المستهلكين في كل الأوقات، وتعزيز سعادة جميع المعنيين.