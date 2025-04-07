«بيوت» و«دوبيزل» تفتتحان مقراً جديداً في «دبي كوميرسيتي»

أعلنت «دبي كوميرسيتي»، المنطقة الحرة المتخصصة في قطاع التجارة الرقمية والمشروع المشترك بين «دييز» و«وصل العقارية»، افتتاح شركتَي «بيوت» و«دوبيزل» لمركزهما الجديد في المنطقة الحرة، في خطوة تعزز مساعي الشركتين للتوسع والإسهام في تطوير قطاع التجارة الرقمية والابتكار العقاري على مستوى دولة الإمارات.

ويتكون المقر الجديد من طابقين بمساحة إجمالية تبلغ 45 ألف قدم مربعة، حيث يتسع لأكثر من 400 موظف.

وقال نائب رئيس أول إدارة الممتلكات وسلسلة التوريد في «دبي كوميرسيتي»، عبدالرحمن شاهين: «يعد افتتاح المركز الجديد لـ(بيوت) و(دوبيزل) في (دبي كوميرسيتي) إنجازاً مهماً يعكس التزامنا بتعزيز الابتكار والتميز في قطاع التجارة الرقمية، حيث توفر (دبي كوميرسيتي) بيئة متميزة تساعد الشركات على النمو والازدهار، انطلاقاً من المنطقة الحرة الأولى من نوعها في المنطقة المتخصصة في قطاع التجارة الرقمية».

وأضاف: «تتميز (دبي كوميرسيتي) ببنيتها التحتية عالمية المستوى ومنظومتها الحيوية، ما يوفر أساساً متيناً لـ(بيوت) و(دوبيزل) لتعزيز ريادتهما في قطاع تكنولوجيا العقارات».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«بيوت» و«دوبيزل» الرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيدر خان: «يسعدنا الانضمام إلى (دبي كوميرسيتي)، إذ يمثل هذا المقر الرائد بيئة أعمال متكاملة تعزز الابتكار، وتسهم في تسريع نمو القطاع الرقمي».