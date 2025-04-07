«طيران الإمارات»: 16 مساراً و907 رحلات بـ «الحرية الخامسة» خلال 2025

أظهرت بيانات لشركة «سيريوم»، المتخصصة في أبحاث شركات الطيران والمطارات الدولية، أن «شركة طيران الإمارات» تشغل 16 مساراً جوياً ضمن اتفاقات «الحرية الخامسة»، فيما يتوقع أن تُشغّل الناقلة ما يصل إلى 907 رحلات شهرياً خلال العام الجاري 2025، ضمن نطاق «الحرية الخامسة»، على أن تبلغ الذروة في شهر يوليو المقبل، في وقت سيتم تشغيل 818 رحلة في أبريل الجاري.

ويعود مفهوم «الحرية الخامسة» إلى اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي عام 1944، التي أرست ما يُعرف بـ«حريات النقل الجوي»، وتشمل هذه الحريات حقوقاً أساسية لشركات الطيران، منها الحق في عبور أجواء دولة أجنبية (المعروفة باسم الحرية الأولى)، وكذلك الحق في نقل الركاب أو البضائع بين دولتين أجنبيتين بشرط أن تبدأ الرحلة أو تنتهي في الدولة الأم لشركة الطيران «المقر»، وهو ما يُعرف بـ«الحرية الخامسة»، أي أن الرحلة تتكوّن من مقطعين، ويجري تشغيلهما كرحلة واحدة، وتتطلب هذه العملية موافقة سلطات الطيران المدني في الدول الثلاث المعنية.

وبحسب بيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد برزت «طيران الإمارات» كناقلة رئيسة توسعت بشكل كبير في استخدام هذا النوع من الرحلات، إذ ضاعفت طاقتها التشغيلية ضمن «الحرية الخامسة» بين عامَي 2003 و2013.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة في تشغيل مسارين جديدين خلال يونيو المقبل: الأول من دبي عبر العاصمة التايلاندية بانكوك إلى «دا نانغ» في فيتنام، والثاني من دبي عبر بانكوك إلى «سييم ريب» في كمبوديا.

وبحسب «سيريوم»، تُوفّر رحلات «الحرية الخامسة» أيضاً ميزة تجارية كبيرة، إذ تُمكّن شركات الطيران من تحميل أو إنزال المسافرين في محطتين مختلفتين على خط الرحلة نفسه، وهو ما يزيد من العائدات التشغيلية، ومثال ذلك أن تُسيّر «طيران الإمارات» رحلة من دبي إلى مدينة «سيدني» الأسترالية، ثم تُكمل إلى مدينة «كرايستشيرش» في نيوزيلندا، ما يتيح للشركة الاستفادة من حركة السفر في كلا الوجهتين.

وأضافت «سيريوم»: «كبرى شركات الطيران تستخدم هذا النمط، بما في ذلك (طيران الإمارات)»، لافتة إلى رحلات ربط الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية، حيث تتوقف بعض رحلات «طيران الإمارات» في مدينتي «ساو باولو» أو «ريو دي جانيرو» في البرازيل، قبل أن تتابع إلى مدينة «بوينس آيرس» في الأرجنتين.

وبحسب البيانات، فإن ثلاث وجهات فقط من بين 16 وجهة أو مسار «حرية خامسة» تشغلها «طيران الإمارات» باستخدام طائرات «إيرباص A380» العملاقة، في حين تُشغَّل بقية الرحلات بطائرات من طراز بوينغ (777-300ER) أو (777-200LR).

ووفقاً للبيانات، تشغل «طيران الإمارات» بموجب «الحرية الخامسة»: خمس رحلات إلى كل من أميركا الشمالية والجنوبية، وست رحلات إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخمس رحلات إلى أوروبا وإفريقيا.

• «طيران الإمارات» ستشغل وجهتين جديدتين في يونيو المقبل، باتفاقات تتيح رحلة واحدة بين 3 دول.