«صندوق أوبك» يعتمد تمويلات جديدة

وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية «صندوق أوبك»، على تمويل إنمائي جديد يتجاوز 600 مليون دولار لدعم البنية التحتية المستدامة، وتنمية القطاع الخاص، والأمن الغذائي، وتعزيز المرونة الاقتصادية في الدول الشريكة في إفريقيا، وآسيا، وأميركا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي.

وقال المدير العام للصندوق، الدكتور عبد الحميد الخليفة، إن طبيعة المشاريع التنموية التي يدعمها مع الدول الشريكة تواصل التركيز على دفع عجلة التنمية المستدامة في القطاعات المختلفة، لافتاً إلى أن الصندوق يدعم حلولاً عملية تتوافق مع أولويات الشركاء.

وتتضمن حزمة المشاريع الجديدة المعتمدة منح قروض إلى كل من كوستاريكا، ونيبال، ورواندا، والسنغال، وتنزانيا، وكوت ديفوار، والكونغو، ونيكاراغوا.