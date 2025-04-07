تراجع الأسعار يدعم «تحسناً محدوداً» في مبيعات المشغولات الذهبية

سجلت أسعار الذهب، في نهاية الأسبوع الماضي، انخفاضات بقِيَم راوحت بين ثلاثة و4.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن تراجع أسعار الذهب، عقب سلسلة متتالية من الارتفاعات السعرية، أسهم في «تحسن محدود» بمبيعات المشغولات الذهبية.

وأوضحوا أن الأسواق تشهد حالة ترقب للمتغيرات السريعة للأسعار، في وقت يأمل المتعاملون مزيداً من الانخفاضات السعرية للإقبال على الشراء بمعدلات أكبر.

وتفصيلاً، قال مدير المبيعات في محل «الفنان لتجارة الذهب والمجوهرات»، ديليب باتني: «تشهد الأسواق خلال الفترة الحالية حالة من الترقب من قبل المتعاملين، نظراً إلى المتغيرات السريعة التي يسجلها المعدن الأصفر تحت ضغوط الاضطرابات الاقتصادية في الأسواق العالمية».

وأكد باتني أن «التراجع السعري للذهب أسهم في تحسن محدود في الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية»، متوقعاً أن يتحسن الطلب أكثر في حال تحول الأسعار لمزيد من التراجع، وفقاً لما يترقبه العديد من المتعاملين حتى يقبلوا على الشراء.

من جهته، قال مسؤول المبيعات في محل «ريج للذهب والمجوهرات»، مانج بالكير، إن «تسجيل الذهب معدلات تراجع، عقب سلسلة متتالية وطويلة من الارتفاعات السعرية خلال الأسابيع الماضية، انعكس على الأسواق إيجاباً، إذ تحسن الطلب على المشغولات».

وأضاف: «لايزال ذلك غير كافٍ، مع كون الانخفاضات السعرية لاتزال محدودة، مقارنة بمعدلات الزيادات التي سجلها المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية».

وأكد أن «ترقب العديد من المتعاملين لمستويات الأسعار حالياً، يدفع بعضهم لتفضيل تأجيل قرارات الشراء حتى تسجيل تراجعات سعرية محفزة للشراء خلال الفترة المقبلة».

وفي السياق نفسه، اتفق مدير «شركة ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهناك، على أن «تراجع الأسعار خلال الفترة الأخيرة بمعدلات محدودة حرّك مستويات الطلب على المشغولات الذهبية، لكن عبر عمليات شراء حذرة، في ظل تأجيل العديد من المتعاملين لقرارات الشراء، وترقب توجه الأسعار لتسجيل معدلات تراجع سعرية أكبر، خلال الفترة المقبلة».

وأوضح أن «معظم عمليات الشراء للمشغولات الذهبية حالياً يتركز في عيار 18 قيراطاً، خصوصاً من القطع ذات الأوزان الصغيرة، وهو ما يطلق عليه عمليات شراء حذرة».

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، في نهاية الأسبوع الماضي، 366.25 درهماً بانخفاض قيمته 4.75 دراهم، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 339 درهماً، بتراجع قدره أربعة دراهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 328.75 درهماً، بانخفاض بلغ 3.75 دراهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 281.75 درهماً، بتراجع بلغ ثلاثة دراهم.