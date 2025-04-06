«ديوا» تنظم فعالية حول السلامة من الحرائق

نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، حول أساسيات الوقاية والسلامة من الحرائق، وطرق التعامل معها في حال نشوبها. وتعرّفت 60 موظفة من موظفات الهيئة إلى إرشادات الإخلاء وإخماد الحرائق.

وقالت رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، فاطمة محمد الجوكر: «بتوجيهات ودعم الإدارة العليا في الهيئة، ننظم الأنشطة والفعاليات التوعوية والتدريبية، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، لتنمية مهارات الموظفات حول كيفية التعامل مع مختلف التحديات، ومساعدتهن على تأدية أدوارهن في المنزل والعمل على أكمل وجه، بما ينعكس إيجاباً على حياتهنّ المهنية والاجتماعية، وعلى المجتمع بأكمله».