500 مليون برميل إنتاج «دانة غاز» و«نفط الهلال»

كشفت «دانة غاز» و«نفط الهلال» مع شركائهما في «ائتلاف بيرل بتروليوم»، عن تجاوز الإنتاج التراكمي لمشروعهم في حقل «خور مور» عتبة 500 مليون برميل نفط مكافئ، ما يعكس مستوى التطور والنمو الكبير في هذا الحقل الرئيس بإقليم كردستان العراق منذ عام 2008.

وتغذي الإمدادات التي تنتجها محطة «خور مور» أكثر من 75% من عمليات توليد الكهرباء في إقليم كردستان العراق، يستفيد منها أكثر من ستة ملايين عراقي في الإقليم ومحافظات أخرى في العراق، وبمجموع استثمارات وصلت حتى الآن إلى 3.5 مليارات دولار، ما أثمر عن توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة في الإقليم.