«تعاونية الاتحاد» تخفض أسعار 3000 سلعة في أبريل

أعلنت «تعاونية الاتحاد» أمس، تخصيص ثماني حملات ترويجية خلال أبريل الجاري، تشمل تخفيضات سعرية على أكثر من 3000 سلعة ومنتج غذائي وغير غذائي، وذلك في جميع فروعها المنتشرة بإمارة دبي وعبر متجرها وموقعها الإلكتروني الذكي.

وقال مدير أول قسم الإعلام في «التعاونية»، شعيب الحمادي، إن هذه التخفيضات والحملات الترويجية تأتي في إطار التزام التعاونية بتقديم أفضل العروض وتعزيز تجربة التسوق لعملائها، مشيراً إلى أن نسبة الخصومات تصل إلى 50% على منتجات مختارة. وأوضح أن التخفيضات تشمل أكثر السلع استهلاكاً مثل الأرز والسكر واللحوم والدواجن والمجمدات والمعلبات والألبان، وغيرها من المنتجات الغذائية وغير الغذائية الأخرى المختارة.

وأضاف الحمادي أن «التعاونية» تطلق بشكل شهري عروضاً حصرية ضمن مسؤوليتها المجتمعية الهادفة إلى توفير تجربة تسوق مميزة بأسعار تنافسية، وإسعاد المتسوقين من مختلف الشرائح، حيث تسعى من خلال هذه الحملات الترويجية إلى تعزيز القيمة الشرائية للمستهلكين، وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة، بما يتماشى مع استراتيجياتها لدعم المجتمع وتحقيق رضا المتسوقين.

ولفت إلى أن العروض الترويجية لشهر أبريل تتضمن حملات متنوعة، مؤكداً حرص «التعاونية» على تقديم تخفيضات تلبي احتياجات المتسوقين، مع التركيز على الجودة والتنوع في المنتجات الغذائية وغير الغذائية.