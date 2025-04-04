«ديوا» تفوز بـ 4 جوائز لـ «أفضل الأعمال 2025»

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أربع جوائز ضمن «جوائز أفضل الأعمال 2025»، والتي تعد من أرفع الجوائز في المملكة المتحدة.

وذكرت الهيئة في بيان أمس، أنها فازت بجائزة «العمل المناخي» عن برنامجها للحد من الانبعاثات الكربونية، وجائزة «أفضل عملية/منتج مستدام» عن برنامج «نهجي المستدام»، وجائزة «أفضل حملة تسويق رقمي للعام» عن حملتها التسويقية الرقمية المبتكرة الخاصة باكتتاب الهيئة في سوق دبي المالي، وجائزة «أفضل مبادرة فريق» لجهود فريق تخطيط توزيع أحمال شبكة الطاقة.

وأشادت لجنة التحكيم بابتكارات الهيئة في العديد من المجالات، بما في ذلك الاستدامة، والتحول الرقمي، والكفاءة التشغيلية، وإشراك المتعاملين، مشيرة إلى أن الهيئة تواصل وضع معايير جديدة في قيادة التحول نحو الطاقة النظيفة في دبي، وتقديم خدمات موثوقة ومستدامة.