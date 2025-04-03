رئيس "طيران الإمارات" عن توسع الناقلة: لم يتبقَّ إلا القمر

في لقاء مع مجلة "أفييشن ويك" على هامش ندوة في برلين، عبّر تيم كلارك، رئيس شركة طيران الإمارات، عن استيائه من استمرار القيود التي تفرضها بعض الحكومات على حركة الطيران، والتي تحد من توسّع عمليات الشركة، وفي الوقت نفسه، مقابل هذا التقييد، أشار كلارك إلى الدول التي ترحّب بـ"طيران الإمارات" بأذرع مفتوحة.

وقال كلارك إن العديد من الدول الأخرى لديها اتفاقيات أجواء مفتوحة مع دولة الإمارات، مضيفاً: "لدينا اتفاق أجواء مفتوحة كاملة مع الأرجنتين... قال لنا الرئيس (خافيير ميلي): افعلوا ما تريدون – فقط تعالوا".

وذكر كلارك: "علامتنا التجارية تحظى بتقدير عالٍ من قبل العديد من حكومات أمريكا الجنوبية؛ وهم حريصون بشدة على أن نتواجد في بلدانهم".

وأضاف مازحاً: "المكان الوحيد المتبقي لتوسّع طيران الإمارات هو القمر".

وقال: "الكثير من الحكومات هناك ترغب بشدة في وجودنا، وهذا يعكس مدى قوة علامتنا التجارية".

أما عن خطط "طيران الإمارات" المستقبلية، فكشف كلارك أن العمليات في مطار آل مكتوم الدولي بدبي ستبدأ بين عامي 2032 و2034، مشيراً إلى أن استثمارات المشروع الضخم تصل إلى 50 مليار دولار لتطوير هذا "المحور" العالمي.

وفي سياق حديثه عن الشراكات الدولية، أشاد كلارك بالتعاون المتنامي مع شركة "يونايتد إيرلاينز" الأميركية، واصفا إياه بالشراكة القوية التي بدأت في مارس 2023 عبر رحلات مباشرة بين نيوآرك ودبي.

كما نوّه بالشراكة "الفعالة" مع "فلاي دبي"، التي تكمّل شبكة طيران الإمارات من خلال تغطية وجهات لا تناسب طائراتها العملاقة.