17.29 مليار درهم إيرادات «موانئ أبوظبي» في 2024

حققت مجموعة موانئ أبوظبي خلال العام الماضي إيرادات قياسية بلغت 17.29 مليار درهم، وأرباحاً قياسية قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 4.51 مليارات درهم، مسجلة نمواً بنسبة 48% و69% على التوالي مقارنة بعام 2023. وقال وزير الاستثمار ورئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي، محمد حسن السويدي، إن المجموعة حققت نتائج استثنائية، وتمكنت من تجاوز التحديات بمهارة، كما اغتنمت الفرص لدفع استراتيجيتها الشاملة للتوسع الدولي.

وأشار إلى أن المجموعة برزت كلاعب دولي أساسي في عام 2024، محققة مستوى جديداً من الانتشار الجغرافي والاعتراف الدولي والقوة المالية، مدفوعةً برؤية القيادة الرشيدة.