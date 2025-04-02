ليست مزحة.. "طيران الإمارات": "خدمة الأول من أبريل" نقلة نوعية في نقل الطرود

أطلقت "طيران الإمارات" خدمة جديدة وهي "الإمارات لخدمات الشحن السريع"، في خطوة تستهدف من خلالها ترسيخ مكانة ريادية في هذا القطاع سريع النمو بالاعتماد على أسطول طائراتها الضخم وشبكة وجهاتها الواسعة وخبراتها الضخمة التي تمتد لقرابة أربعة عقود في نقل المسافرين والبضائع حول العالم.

ويأتي هذا الاطلاق بعد إعلان غير مألوف للناقلة على منصاتها للتواصل الاجتماعي أمس، وصادف تاريخ الأول من أبريل الذي يعرف بـ"كذبة أبريل"، حيث أرفقت الشركة صورة مع الإعلان تظهر الطائرة العملاقة من طراز الإيرباص أيه 380 في حي سكني ومضيفة تحمل طرداً بريدياً أمام باب أحد المنازل.

وقالت الشركة على منصاتها للتواصل الاجتماعي: " لا، لم نكن نمزح. نقدم لكم خدمة الإمارات للشحن السريع، وستُوصل (الإمارات لخدمات الشحن السريع) طرودكم من جميع أنحاء العالم إلى باب منزلكم".

وعملت الناقلة على تنفيذ برنامج واسع لتجربة هذه الخدمة بشكل عملي قبل تدشينها، بالتعاون مع نخبة من العملاء العالميين، بهدف التعامل مع أي تحديات ومعوقات في هذا المجال بشكل مسبق، وضمان تقديم خدمات شحن سريع تتمتع بأعلى مستويات الموثوقية والمرونة والسرعة.

وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: تُمثل "الإمارات لخدمات الشحن السريع" نقلة نوعية تعيد تعريف كيفية نقل الطرود والبضائع بشكل عام حول العالم، استناداً إلى معايير رفيعة تجمع بين السرعة والموثوقية والطاقات الكبيرة. فبالاعتماد على بنيتنا التحتية العالمية الراسخة، وتمتعنا بقدر عال من المرونة لإعادة تصميم العمليات اللوجستية التقليدية حسب الحاجة، فإن هذه الخدمة المبتكرة لا تلبي فقط معيار طيران الإمارات الذهبي للموثوقية والتميز، وإنما ترسخ أيضاً معايير متفوقة جديدة في هذا المجال. وهذه مجرد البداية في رؤيتنا الرامية لترسيخ نهج الابتكار المستمر وتحقيق الريادة في قطاع الشحن السريع".