ارتفاع معدل التضخم في إيطاليا إلى 2%

ارتفع معدل التضخم السنوي في إيطاليا إلى 2% في مارس الماضي، مقارنةً بـ1.6% خلال فبراير، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء «إستات».

وأفاد المعهد بأن هذا الارتفاع يُعزى بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار منتجات الطاقة غير الخاضعة للتنظيم، بالإضافة إلى التبغ، والأغذية غير المصنعة، وخدمات الاتصالات، وخدمات الترفيه، والسلع المعمرة.

وأشار إلى أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري، بينما ارتفع مؤشر أسعار المواد الغذائية، والسلع المنزلية، ومنتجات العناية المنزلية والشخصية، بنسبة 2.1% مقارنة بشهر مارس 2024.