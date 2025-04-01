الطائرة العملاقة "A380" في حي سكني.. "طيران الإمارات" تعلن عن خدمة جديدة

أعلنت شركة "طيران الإمارات" عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي أنها ستقدم خدمتها الجديدة لكبار الشخصيات (الطرود المهمة جداً)، وصادف هذا الإعلان توقيت غير تقليدي، أثار العديد من التساؤلات والتكهنات بين متابعي الشركة وهو تاريخ الأول من أبريل، اليوم الذي يعرف بـ"كذبة أبريل".

وأوضحت الشركة أن هذه الخدمة الجديدة تتجاوز حدود نماذج شركات الطيران التجارية، حيث توفر توصيلًا من الباب إلى الباب بنفس مستوى الرعاية التي تقدمها "طيران الإمارات" لجميع ركابها.

ووعدت "طيران الإمارات" متابعيها بأنها ستكشف عن المزيد من التفاصيل غداَ.

وأرفقت الشركة صورة مع الإعلان تظهر الطائرة العملاقة من طراز الإيرباص أيه 380 في حي سكني ومضيفة تحمل طرداً بريدياً أمام باب أحد المنازل.

وتشتهر"طيران الإمارات" بإعلاناتها المبتكرة في الأول من أبريل، وفي العام الماضي كشفت الشركة عن مشروع "مساكن الامارات" وهو برج ضخم يتكون من 380 طابقاً ويقع في قلب دبي، وفي عام 2023، أعلنت "طيران الإمارات" عن "خط رحلات بحرية".. مع فيديو لسفينة سياحية تحمل شعارها، وهي تبحر أمام فندق أتلانتس في نخلة جميرا في دبي.

الإعلان الجديد لهذا العام لا يحمل أي دلائل قوية بأن الخدمة الجديدة بعيدة عن المنطق، باستثناء طائرة A380 المتوقفة في وسط حي سكني.