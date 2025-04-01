مع تزايد عدد المسافرين حول العالم واستخدام الإنترنت في حجز تذاكر السفر والرحلات السياحية، أصبح السفر أكثر سهولة ويسراً من أي وقت مضى. ومع ذلك، في ظل هذا التغير، ارتفعت أيضاً عمليات الاحتيال التي تستهدف المسافرين، وهذه أبرزها:

عروض وهمية

من أكثر عمليات الاحتيال شيوعاً في حجز باقات السفر هي عرض باقات سياحية غير موجودة، حيث يقوم المحتالون بنشر عروض مغرية لرحلات سياحية بأسعار منخفضة جداً عبر الإنترنت، سواء على مواقع غير معروفة أو من خلال رسائل بريد إلكتروني احتيالية. وفي كثير من الأحيان، تكون هذه العروض مزيفة تماماً، وعندما يقوم المسافرون بحجزها ودفع الأموال، يكتشفون أن هذه الرحلات لا وجود لها.

تغير الأسعار

في هذه الحالة، يتم الإعلان عن أسعار مغرية للغاية للباقات السياحية، لكن بعد تأكيد الحجز ودفع مبلغ الحجز، يتم إعلام المتعاملين بأن السعر قد ارتفع فجأة نتيجة "تغيير في السياسات" أو "رسوم إضافية". هذه الحيلة تهدف إلى الضغط على المسافر لقبول الزيادة في السعر، وإلا سيتم إلغاء الحجز.

تأمين احتيالي

يتم يومياً شراء مئات الآلاف من وثائق تأمين السفر عبر الإنترنت، ويقوم المحتالون بإغراء المسافرين بشراء سياسات تأمين مزيفة أو غير شاملة عن طريق عروض غير منطقية بأسعار منخفضة جداً. وفي بعض الحالات، قد يقومون بعرض تأمين لا يغطي المخاطر الحقيقية، مما يعرض المسافر إلى مخاطر إضافية في حال وقوع أي حادث أو طارئ.

وكالات غير مرخصة

عند البحث عن باقات سياحية، قد يصادف المسافرون بعض الوكالات غير المعتمدة التي تقدم عروضاً بأسعار مغرية. تكون هذه الوكالات عادةً غير مرخصة، وقد تفتقر إلى القدرة على تقديم الخدمات التي وعدت بها. قد تختفي هذه الوكالات بعد أخذ الأموال دون تقديم أي خدمات فعلية.

تصيد احتيالي

من الأساليب التي يستخدمها المحتالون أسلوب التصيد الاحتيالي عبر المواقع الإلكترونية، حيث يقومون بإنشاء مواقع سياحية مزيفة تشبه المواقع الشهيرة بشكل كبير، لكنها تهدف إلى سرقة البيانات الشخصية أو المالية للمسافر. وعند دخول الضحية إلى الموقع وملء بيانات الدفع، يتم اختراق معلوماته المالية. ومن الضروري تجنب الضغط على الروابط الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني غير المعروفة أو العروض المشبوهة.

عطلات فاخرة

طرح باقات لعروض عطلات فاخرة بأسعار مغرية هو أحد الأساليب التي يستخدمها المحتالون لإغراء المسافرين. لكن عند الوصول إلى الوجهة السياحية، قد يكتشف المسافرون أن التجربة لا تتماشى مع ما تم وعدهم به، وأن الخدمات المقدمة ذات جودة منخفضة أو غير موجودة تماماً. يجب الحذر عند التعامل مع عروض باقات سياحية تقدم خدمات فاخرة بأسعار منخفضة، ومن المهم التحقق من ملاحظات المتعاملين وتجاربهم مع هذه العروض قبل الحجز.