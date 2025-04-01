كم هي مدة استخدام الطيار الآلي على الرحلات الجوية؟

أحد الأسئلة التي تُطرح بشكل متكرر هو: "هل يقوم الطيارون بتشغيل الطيار الآلي والذهاب للراحة؟"، للإجابة على ذلك نحتاج أولاً إلى معرفة ما هو الطيار الآلي وتطبيق الأتمتة في الطيران التجاري اليوم.

تم اختراع الطيار الآلي قبل نحو 75 عامًا، لتقليل عبء العمل على الطيارين، وأصبح جزءًا لا يتجزأ من نظام إدارة الطيران الذي يتفاعل مع قاعدة البيانات للتحكم في الطائرة.

في رحلة تجارية نموذجية، يتم استخدام الطيار الآلي لما يقرب من 90% من زمن الرحلة. ولتبسيط الأمر، يمكننا اعتبار الرحلة مقسمة إلى 4 مراحل: الإقلاع، والطيران، والاقتراب، والهبوط. حيث يُستخدم الطيار الآلي بشكل أساسي في مرحلة الطيران.

في الوقت الحالي، لا يتم استخدام الطيار الآلي للإقلاع لأنه يتطلب قرارات سريعة من طاقم الطائرة لإلغاء الإقلاع في حالة الطوارئ أو العوائق على المدرج. لذا، تُدار طائرة الركاب يدويًا أثناء الإقلاع، وعادةً ما تهبط يدويًا إذا كانت الرؤية في مطار الوصول جيدة. لكن يتيح الطيار الآلي الهبوط في المطارات عندما لا يكون الطقس مناسبًا، خاصة مع انخفاض الرؤية.

يمكن تشغيل الطيار الآلي في وقت مبكر يصل إلى 5 ثوانٍ بعد الإقلاع أو عندما تصل الطائرة إلى 100 قدم فوق مستوى سطح الأرض. كجزء من متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، يجب استخدام الطيار الآلي عند الطيران فوق 29000 قدم فوق مستوى سطح البحر للتحكم في الحركة الجوية بشكل أكثر دقة.

حللت جامعة كرانفيلد البريطانية عينة من بيانات لمدة عام كامل من أسطول طائرات إيرباص A319، بإجمالي حوالي 14000 رحلة. وقد شارك هذا الأسطول على وجه الخصوص في رحلات قصيرة المدى في الغالب بمتوسط وقت طيران جوي يقل قليلاً عن 72 دقيقة. وتبين أن 95% من الرحلات الجوية كانت مدة الطيران اليدوي فيها أقل من 440 ثانية (سبع دقائق)، وما يقرب من 80% من الرحلات الجوية كانت مدة الطيران اليدوي فيها أربع دقائق فقط. لاحظ أن هذه الفترة تشمل الوقت بعد الإقلاع وكذلك قبل الهبوط.

هل هذا أمر سيء؟ حسنًا، هناك بعض الجدل حول ما إذا كان الطيارون يفقدون مهارات الطيران اليدوي بسبب انتشار أتمتة قمرة القيادة. ومع ذلك، هناك أيضًا حجة مفادها أن زيادة الأتمتة تقلل من عبء عمل الطيار، وبالتالي تسمح للطيارين بالمراقبة بشكل أكثر فعالية. فحتى مع تشغيل الطيار الآلي، سيظل الطيارون مشغولين.