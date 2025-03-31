%4.51 زيادة بطلبات توصيل الكهرباء للمشاريع التجارية التي تصل أحمالها إلى 150 كيلووات في دبي خلال 2024

كشف العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، عن ارتفاع عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة خلال عام 2024 لتوصيل الكهرباء للمشاريع التجارية من خلال خدمة الناموس بنسبة 4.51%، مقارنة بعام 2023. وأشار معاليه إلى أن هذا الارتفاع يؤكد حرص الهيئة على مواكبة ازدهار دبي والنمو السكاني والعمراني والاقتصادي في الإمارة، وازدياد الطلب على خدمات الكهرباء والمياه.

وتتيح الخدمة للاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى الهيئة توصيل الكهرباء للمشاريع التي تصل أحمالها إلى 150 كيلووات في خطوتين وخلال 5 أيام فقط. ووصل عدد طلبات توصيل الكهرباء للمشاريع إلى 8,241 طلباً خلال عام 2024. وقد بلغ عدد الاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى الهيئة 2,123 استشارياً ومقاولاً حتى 31 ديسمبر 2024.

وأضاف سعيد محمد الطاير: "نشهد إقبالاً متزايداً على خدمات الهيئة الذكية المقدمة للاستشاريين والمقاولين، مما يعكس نجاح جهودنا لتعزيز تنافسية دبي في مجال تسهيل ممارسة الأعمال. ونقدم التسهيلات للمشاريع الصناعية والتجارية والسكنية لتسريع الأعمال والارتقاء بالأداء، وترسيخ مكانة دبي بوصفها مركز جذب رئيسي للاستثمارات من جميع أنحاء العالم. وفي إطار أجندة دبي الاقتصادية (D33)، نواصل تطوير بنيتنا التحتية القوية والرائدة، ونعتمد على الابتكار واستخدام أحدث التقنيات والحلول لتوفير جميع الإمكانات اللازمة والخدمات الرقمية التي تساعد الاستشاريين والمقاولين على تنفيذ أعمالهم وإجراء معاملاتهم بكل سهولة ويسر، وتعزيز سعادة كافة المعنيين. ونوفر البيئة المحفزة التي تتيح بناء وترسيخ علاقات تعاون وطيدة وطويلة الأمد مع شركائنا بما يضمن ازدهار أعمالنا وأعمالهم."

من جانبه، أشار المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى التزام الهيئة بتوفير الخدمات والبرامج الذكية والمبتكرة لتسريع الحصول على خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية. وإلى جانب خدمة الناموس، توفر الهيئة للاستشاريين والمقاولين برنامج "صقور"، وخاصية "مرافق" الذكية، ومبادرة "عونك" التوعوية، والإصدار الثاني من دليلها الفني لشهادات عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية.