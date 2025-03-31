أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، أسعار الوقود لشهر أبريل 2025، على النحو الآتي:

وقود الديزل: 2.63 درهم لكل لتر.

- البنزين "سوبر 98": 2.57 درهم لكل لتر.

- البنزين "خصوصي 95": 2.46 درهم لكل لتر.

- البنزين "إي بلس 91": 2.38 درهم لكل لتر.

وكانت أسعار الوقود خلال شهر مارس 2025 على النحو التالي:

- وقود الديزل: 2.77 درهم لكل لتر .



- البنزين "سوبر 98" : 2.73 درهم لكل لتر.

- البنزين "خصوصي 95" : 2.61 درهم لكل لتر.

ـ البنزين "إي بلس 91" : 2.54 درهم لكل لتر.