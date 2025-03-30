فنادق دبي تسجل معدلات إشغال تصل إلى 100% خلال «العيد»

قال مديرون ومسؤولو فنادق ووكالات سفر، إن دبي تشهد تدفقاً سياحياً كبيراً خلال موسم عيد الفطر، مع حركة قوية للحجوزات بنسب أعلى من مستويات العام الماضي، لافتين إلى أن معدلات الإشغال الفندقي تراوح بين 90 و100%.

وذكروا، لـ«الإمارات اليوم»، أنه في ظل المكانة العالمية لدبي كإحدى أشهر الوجهات على خريطة السياحة العالمية، إضافة إلى مزيج من الفعاليات الاحتفالية، والعروض الترفيهية المتنوعة، والطقس المثالي، تحافظ دبي على مكانتها وجهة سياحية مفضلة خلال العيد، موضحين أنه إلى جانب التدفق القوي للسياحة من أسواق خليجية وعربية، نشهد نمواً قوياً للحجوزات من أسواق أوروبا.

تدفق كبير

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للأعمال لشركة «ويغو» للحجوزات عبر الإنترنت، مأمون حميدان: «تشهد دبي تدفقاً سياحياً كبيراً خلال موسم عيد الفطر، حيث تتصدر قائمة الوجهات المفضلة للمسافرين من مختلف أنحاء العالم. وفقاً لأحدث البيانات، تم تسجيل أكثر من 600 ألف عملية بحث عن الرحلات إلى دبي خلال هذه الفترة، ما يعكس الطلب المتزايد على زيارة الإمارة خلال هذه المناسبة الاحتفالية. وتراوح أسعار تذاكر السفر إلى دبي حول متوسط 517 دولاراً، ما يجعلها خياراً مناسباً لمجموعة واسعة من المسافرين الراغبين في قضاء العيد وسط أجواء راقية وتجارب سياحية متنوعة. كما أن متوسط مدة الإقامة يصل إلى ستة أيام، ما يشير إلى رغبة السياح في استكشاف المعالم السياحية والاستمتاع بخدماتها المتميزة».

وأضاف: «تأتي الهند، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وباكستان، والكويت، والأردن، وقطر، وعُمان، والبحرين في صدارة الدول المصدرة للسياح إلى دبي خلال عيد الفطر، حيث يبحث المسافرون من هذه الدول عن تجارب سياحية استثنائية. وتتميز دبي بمزيج فريد يجمع بين الفخامة، والتراث، والمغامرات العائلية، إلى جانب الفعاليات الترفيهية والعروض المذهلة التي تقدمها الوجهات السياحية المختلفة خلال العيد».

وتابع حميدان: «تواصل دبي تعزيز مكانتها كمركز عالمي للسياحة، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وفنادقها الفاخرة، وتجاربها الثقافية والترفيهية المتنوعة. ومع استمرار الطلب المرتفع، من المتوقع أن يشهد موسم عيد الفطر هذا العام نمواً ملحوظاً في أعداد الزوار، ما يعزز قطاع السياحة، ويؤكد مكانة دبي كوجهة مفضلة للمسافرين من مختلف أنحاء العالم».

من جانبه، قال المدير العام لفندق «ميديا روتانا» دبي، شريف مدكور: «تشهد دبي خلال عطلة عيد الفطر هذا العام تدفقاً سياحياً قوياً، حيث تسجل الفنادق في المدينة، معدلات إشغال مرتفعة، ويعود هذا الأداء القوي للقطاع السياحي، إلى ارتفاع نسبة السياح الدوليين وأيضاً السياحة الداخلية، ما يعكس قوة دبي كوجهة سياحية عالمية، ومقصد رئيس للعطلات».

وأوضح أنه بفضل التنوع الكبير في العروض السياحية التي تقدمها دبي، إضافة إلى فعالياتها المميزة خلال العيد، من المتوقع أن تصل معدلات الإشغال إلى مستويات مرتفعة خلال «العطلة»، بدعم من تدفق السياح من مختلف الأسواق، لاسيما من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا، الذين اختاروا دبي لقضاء عطلتهم الاحتفالية.

وبين مدكور، أنه «مع الزيادة الملحوظة في تدفق السياح على دبي خلال عطلة عيد الفطر، يُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في الأشهر المقبلة، خاصة في ظل الاستقرار الذي يشهده القطاع السياحي»، موضحاً أن «المؤشرات المستقبلية للقطاع السياحي والفندقي في دبي مشجعة للغاية، ومن خلال استراتيجيات تطوير السياحة المستدامة، وتحسين التجارب السياحية، واستضافة الفعاليات العالمية، تواصل الإمارة تعزيز مكانتها كإحدى أفضل الوجهات السياحية في العالم».

عيد الفطر

إلى ذلك، قال مدير عام فندق «كوبثورن - دبي»، وائل الباهي: «تشهد عطلة عيد الفطر طلباً كبيراً على خدمات الإقامة، استناداً إلى مؤشرات الإشغال للأيام المقبلة»، مضيفاً أن «نسبة الإشغال نحو 100% أول يومين لعطلة العيد، وتراوح بين 90 و95% طوال الأسبوع المقبل».

وأضاف الباهي، أن «أداء أبريل قوي للغاية، إذ نتوقع أن تصل معدلات الإشغال إلى نحو 95% طوال أيام الشهر، بدعم من سياحة الأعمال بالدرجة الأولى، نظراً للعدد الكبير من الفعاليات التي تستضيفها دبي في أبريل ومايو المقبلين».

وأشار إلى أن الطلب السياحي على دبي متواصل وبنسب أعلى من مستويات الفترة ذاتها من العام الماضي، لافتاً إلى أن «دبي وجهة سياحية عالمية متكاملة، وتشهد طلباً من مختلف الأسواق حول العالم».

مستويات الإشغال

بدوره، قال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي المدير العام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي: «تسجل بعض فنادقنا مستويات إشغال تصل إلى 100% خلال عطلة العيد، ومعدلات تراوح بين 90 و95% بالنسبة للفنادق الأخرى»، موضحاً أن «القطاع السياحي يتجه لتحقيق أداء قياسي خلال هذا العام».

وأضاف خوجلي: «أداء السوق الفندقية أعلى من مستويات العام الماضي، ونشهد نمواً متواصلاً في مختلف مؤشرات الأداء، بما في ذلك الإشغال ومتوسط سعر الغرفة، فضلاً عن العائد على الغرف الفندقية»، لافتاً إلى أن «دبي تواصل تعزيز مكانتها كأبرز الوجهات التي تشهد إقبالاً غير مسبوقاً».

وبين أنه «إلى جانب التدفق القوي للسياحة من أسواق خليجية وعربية، نشهد نمواً قوياً للحجوزات من أسواق أوروبا طوال شهري أبريل ومايو»، لافتاً إلى أن الطلب على عيد الفطر هذا العام، أعلى من مستويات العام الماضي، مشيراً إلى أنه «بدعم من سياحة الأعمال والمؤتمرات، يتجه القطاع الفندقي في دبي لتحقيق أداء قوي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على التوالي».

مكانة عالمية

قال المدير العام لـ«شركة العوضي للسفريات»، أمين العوضي، إنه «في ظل المكانة العالمية لدبي كإحدى أشهر الوجهات على خريطة السياحة العالمية، إلى جانب مزيج من الفعاليات الاحتفالية، والعروض الترفيهية المتنوعة، والطقس المثالي، تحافظ دبي على مكانتها كوجهة سياحية مفضلة خلال العيد»، مشيراً إلى أن مواسم الأعياد والمناسبات تسجل حركة قوية للحجوزات السياحية، إذ يتضح ذلك من خلال ارتفاع أعداد المسافرين في مطار دبي الدولي، ومستويات عالية للإشغال الفندقي، التي تسجلها دبي خلال الفترة الحالية.