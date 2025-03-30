منافذ بيع تطرح تخفيضات على سلع غذائية واستهلاكية تصل إلى 60% خلال «العيد»

طرحت منافذ بيع في دبي والشارقة أخيراً عروض تخفيضات بمناسبة عيد الفطر، بنسب وصلت إلى نحو 60% على سلع غذائية واستهلاكية. ورصدت «الإمارات اليوم» شمول تخفيضات عيد الفطر في المتاجر عدداً من المنتجات، أبرزها اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان والخضراوات والفاكهة، إضافة إلى منتجات الشوكولاتة والحلوى، ومستحضرات العناية الشخصية والأجهزة الإلكترونية.

وأشار مستهلكون إلى أن شمول التخفيضات للسلع الأساسية الغذائية مع المنتجات الأخرى، من المظاهر الإيجابية، مطالبين بتمديد فترات العروض.

بدورهم، قال مختصون في قطاع تجارة التجزئة، إن عروض التخفيضات التي راوحت بين 15 و60% في المنافذ، راعت السلع الأكثر طلباً قبيل وخلال العيد، وإن فترات انتهاء العروض تعتمد على سياسات المنافذ وتسري معظمها طوال أيام العيد.

مظاهر إيجابية

وتفصيلاً، قال المستهلك، محمد كريم، إن «العروض المطروحة بمناسبة عيد الفطر في معظم المنافذ تعد من المظاهر الإيجابية، خصوصاً أنها تشمل العديد من السلع الغذائية الأساسية، مثل اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان والخضراوات، كما أنها توافرت قبيل العيد، ويستمر معظمها حتى نهاية العطلة».

وأشار المستهلك، أمجد سامر، إلى أنه «لاحظ عند التسوق مع أسرته خلال الفترة الأخيرة، شمول معظم متاجر التجزئة لعروض تخفيضات عيد الفطر، التي لها تأثيرات إيجابية في توفير العديد من السلع الغذائية بأسعار منخفضة، إضافة إلى شمولها مستلزمات منزلية لأدوات المطابخ والتنظيف ومنتجات إلكترونية»، لافتاً إلى أنه «من المهم تمديد فترات تلك العروض والتوسع في نشرها بمعدلات أكبر بين المنافذ حتى تتم زيادة الخيارات أمام المتسوقين».

وأوضح المستهلك، ياسر كمال، أن «التخفيضات مفيدة خلال هذه الفترة للأسر المستهلكة التي تشتري مستلزمات العيد، خصوصاً مع اعتماد كبير من المنافذ على إجراء تنزيلات بنسب كبيرة وبشكل لافت على السلع الغذائية الأساسية مثل منتجات اللحوم والدواجن والطحين والأرز وزيت الطعام»، مطالباً بضرورة «التوسع بتلك التخفيضات وبحث تمديد فتراتها والتنويع في منتجاتها بين المنافذ».

عيد الفطر

من جهته، قال مدير أول قسم الإعلام في «تعاونية الاتحاد»، شعيب الحمادي، إن «التعاونية طرحت أخيراً عروض تخفيضات خاصة بمناسبة عيد الفطر، تشمل تنزيلات تصل نسبتها إلى 60%، وتشمل أكثر من 3000 سلعة من المواد الغذائية والاستهلاكية المختلفة».

وأضاف أن «العروض ستشمل منافذ التعاونية والمتجر الذكي التابع لها»، لافتاً إلى أن «عروض التخفيضات المطروحة تلبي احتياجات المتسوقين، وتخفف الأعباء المالية عنهم عند التسوق قبيل وخلال فترة العيد».

وأوضح أن «التعاونية خصصت أربع حملات ترويجية لعيد الفطر تتضمن خصومات على مجموعة من المنتجات الأكثر استهلاكاً خلال فترة العيد، مثل عروض الهدايا والشوكولاتة، إضافة إلى عروض نهاية الأسبوع التي تتضمن سلة الفاكهة ومختارات العيد، مع العروض التخفيضية المطروحة على المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية، والإلكترونيات».

وأشار مدير التسويق والعلاقات في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إلى أن «التعاونية تطرح عروضاً للتخفيضات بمناسبة عيد الفطر تشمل عدد من السلع الغذائية والاستهلاكية المتنوعة»، لافتاً إلى أن «التعاونية راعت أن تكون السلع المشمولة بالتخفيضات لتلك المناسبة من ضمن الأكثر طلباً للأسر المستهلكة خلال تلك الفترة، بما يلبي احتياجاتها عبر توفير عروض تنزيلات موسعة عبر منافذ التعاونية».

من جهته، قال مدير المشتريات في إحدى سلاسل تجارة التجزئة، ديليب فيشال، إن «الأسواق تشهد حالياً مظاهر طرح عروض موسعة بمناسبة عيد الفطر تصل إلى 60% على سلع غذائية واستهلاكية مختلفة، ويستمر معظمها حتى يومي 6 و7 أبريل المقبل»، لافتاً إلى أن «معظم المنافذ اتجهت لتركيز عروض تخفيضاتها على السلع التي تعد الأكثر طلباً للمستهلكين خلال تلك الفترة، وهو ما يزيد تنافسية عروضها وفرص استقطاب المتسوقين خلال تلك الفترة التي توصف بأنها من الفترات ذات الطلب الاستهلاكي المرتفع».

وأشار إلى أن «تمديد العروض يعتمد على السياسات الخاصة بالمنافذ، التي يفضل معظمها طرح حملات تخفيضية مختلفة، ويتم طرح عروض أخرى بدلاً من الاضطرار إلى تمديد تنزيلات ترتبط بمناسبة معينة».

وأضاف مسؤول المبيعات في أحد متاجر التجزئة، أنتوني جوي، أن «طرح عروض متنوعة في أسواق تجارة التجزئة حالياً بمناسبة عيد الفطر، يرجع إلى زيادة تنافسية منافذ البيع في الحصول على حصص سوقية أكبر من المبيعات خلال تلك الفترة، وهو ما جعل معظمها يركز نسب التخفيضات التي تصل إلى 60%، على السلع الغذائية الأساسية التي تشهد طلباً مرتفعاً من المستهلكين خلال تلك الفترة».

. مستهلكون اعتبروا شمول التخفيضات للسلع الأساسية الغذائية مع المنتجات الأخرى، من المظاهر الإيجابية، مطالبين بتمديد فترات العروض.