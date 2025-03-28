"ألف للتعليم" تعتمد توزيع أرباح نقدية بقيمة 402.8 مليون درهم عن 2024

أعلنت ألف للتعليم القابضة بي إل سي (ألف للتعليم)، عن اختتام اجتماع الجمعية العمومية السنوي الأول، حيث صادق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاط الشركة وبياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمير 2024 (السنة المالية 2024)، بما في ذلك توزيع أرباح نقدية بقيمة 199.2 مليون درهم عن النصف الثاني من السنة المالية 2024، منها 67.5 مليون درهم من المقرر توزيعها إلى المساهمين أصحاب الأسهم حرة التداول في أبريل 2025.

وبهذه الخطوة، يصل إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية 2024 إلى 402.8 مليون درهم، ما يؤكد على التزام "ألف للتعليم" بتقديم قيمة مستدامة لمساهميها من خلال سياسة توزيعات أرباح متينة وشفافة تَعِد بتقديم توزيعات أرباح سنوية بإجمالي 135 مليون درهم لمساهميها من أصحاب الأسهم حرة التداول عن كلٍّ من عامَي 2024 و2025.

خلال الاجتماع، أكد عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، رئيس مجلس إدارة شركة "ألف للتعليم"، على قوة الأداء المالي والتشغيلي الذي حققته الشركة منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في يونيو 2024. حيث سجلت "ألف للتعليم" خلال العام الماضي نتائج مالية قوية، وحققت صافي ربح قبل الضريبة بقيمة 491.7 مليون درهم، بنمو قدره 6% على أساس سنوي.

وواصلت الشركة توسيع نطاق حضورها، لتصل قاعدة المستفيدين من حلولها التعليمية المبتكرة إلى 1.4 مليون طالب حول العالم. وبلغ حجم إيرادات الشركة 759.0 مليون درهم، في حين ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك إلى 512.2 مليون درهم، بزيادة نسبتها 5 % مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجةً لضبط النفقات والتكاليف. ووصل هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك إلى 67.5%، بفضل الشراكات الاستراتيجية لـ "ألف للتعليم" ضمن نموذج التعامل مع الشركات والمدارس (B2B) وعقودها المؤسسية طويلة الأمد مع الجهات الحكومية.

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لـ "ألف للتعليم": "شكّل العام 2024 محطة فارقة لشركة «ألف للتعليم»؛ حيث أسهم نجاح الطرح العام الأولي، والانضمام السريع إلى مؤشر MSCI الإمارات للشركات ذات رأس المال الصغير، إلى جانب توسيع شراكاتنا الاستراتيجية، في ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في مجال التعليم المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وبينما نمضي قدماً في دفع عجلة الابتكار والتميز التشغيلي، نؤكد التزامنا بتوفير قيمةٍ طويلة الأجل لمساهمينا وطلابنا وجميع المعنيين."

وسلط اجتماع الجمعية العمومية الضوء على أبرز مبادرات تطوير أعمال الشركة خلال السنة المالية 2024. وفي إطار استراتيجيتها الطموحة للنمو، أبرمت "ألف للتعليم" عقداً بقيمة 30 مليون درهم إماراتي لمدة ثلاث سنوات في العام 2024.

كما تعاونت ألف للتعليم مع «®MetaMetrics» لتطوير «مقياس الضاد»، وهو أداة مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تطوير وتعزيز مهارات القراءة باللغة العربية في مختلف أنحاء العالم العربي. كما رسخت الشركة حضورها من خلال توقيع عدة مذكرات تفاهم مع وزارات التعليم في عدة دول لاعتماد «مقياس الضاد» لتعزيز مهارات القراءة باللغة العربية.

وتتطلع "ألف للتعليم" إلى مواصلة الاستثمار في حلول التعلم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع حضورها. وانطلاقاً من استراتيجيتها المدروسة ومكانتها الراسخة في دولة الإمارات، تسعى الشركة إلى استكشاف آفاق جديدة للنمو، وتحقيق ربحية مستدامة على المدى الطويل.