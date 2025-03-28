«جافزا» تستثمر 90 مليون درهم لتوسيع مجمّعها اللوجستي

كشفت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، أمس، عن استثمار بقيمة 90 مليون درهم لتطوير المرحلة الثانية من مجمّعها اللوجستي، عبر إضافة أكثر من 360 ألف قدم مربعة تضم مرافق ومنشآت من الدرجة الأولى.

وذكرت، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى تنمية قطاعها اللوجستي لتبلغ قيمته 200 مليار درهم سنوياً خلال السنوات السبع المقبلة، إضافة إلى تعزيز دور دبي المحوري في مجال التجارة الدولية. وتتضمن المرحلة الثانية من توسعة مجمع «جافزا» اللوجستي تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، تشمل مكاتب عصرية، ووحدات قابلة للتخصيص، ومستودعات يتم التحكم بدرجة حرارتها، وأرصفة تحميل، مع تحسين قدرات الطاقة لدعم مختلف القطاعات.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في «دي دبي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله الهاشمي، إن توسع مجمع «جافزا» اللوجستي يؤكد الالتزام بمساعدة الشركات في المنافسة على الصعيد العالمي، فضلاً عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى دبي.

وأضاف أنه تم تأجير المرحلة الأولى بالكامل قبل اكتمالها، ما يُظهر الطلب القوي على الخدمات اللوجستية وخدمات التخزين عالية الجودة، وستلبي المرحلة الثانية من المجمّع هذا الطلب، حيث تقدم حلولاً مرنة وعالية الجودة لدعم النمو في قطاعات متعددة، وبذلك تصل المساحة الإجمالية لمجمع جافزا اللوجستي إلى أكثر من 922 ألف قدم مربعة.

ويتسارع الطلب على خدمات التخزين المتقدمة في دبي، ومع التوقعات التي تشير إلى نمو سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وإفريقيا ليصل إلى 235.8 مليار دولار بحلول عام 2031. ويأتي هذا النمو مدفوعاً بقطاعات حيوية متنوعة تشمل التصنيع والخدمات اللوجستية والبناء، إضافة إلى قطاع التجارة الإلكترونية. وستسهم التوسعات الحديثة للمجمع في «جافزا» في تلبية هذا الطلب.

يذكر أن «جافزا» تضم في الوقت الحالي 10 آلاف و890 شركة من 150 دولة، تُوفر أكثر من 160 ألف وظيفة وتسهم بـ620 مليار درهم في التجارة سنوياً.

وتمتد المرحلة الأولى من المجمّع على مساحة تصل إلى 562 ألفاً و507 أقدام مربعة، وتضم وحدات من الدرجة الأولى للتخزين الجاف والأدوية، ومستودعات يتم التحكم بدرجة حرارتها، إضافة إلى مساحات مكتبية.