حجز 94% من مساحة «اصنع في الإمارات»

أعلنت «مجموعة أدنيك» عن حجز أكثر من 94% من المساحة المخصصة لتنظيم النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، وهو الحدث الذي تشارك المجموعة في تنظيمه مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، و«مجموعة أدنوك»، ومكتب أبوظبي للاستثمار.

وستنطلق فعاليات النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات» في «مركز أدنيك أبوظبي» من 19 حتى 22 مايو المقبل، وتمثل هذه النسخة من الحدث توسعاً كبيراً بعد أن زادت مساحة الحدث عن النسخ الثلاث السابقة بنسبة 317%، بمساحة تقدر بـ50 ألف متر مربع، وسيغطي الحدث 12 قطاعاً، ما يعزز من مكانة الدولة مركزاً للابتكار والاستثمار الصناعي.