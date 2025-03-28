إطلاق منصة للإدراج المتعدد للعقارات في أبوظبي

أعلن مركز أبوظبي العقاري عن إطلاق منصة «مضمون»، أول منصة لخدمات الإدراج المتعدد للعقارات في أبوظبي.

وأفاد المركز، في بيان، بأن «مضمون» تعد مبادرة على مستوى منطقة الخليج، وتهدف إلى تقديم مستوى عالٍ من الشفافية والكفاءة والثقة في سوق العقارات للوسطاء والمطوّرين والمشترين، بتوفير منصة مركزية وموثوقة للعقارات، كما تُعدّ حلاً موحداً وشاملاً لجميع العاملين في قطاع العقارات، حيث تعرض لهم قوائم عقارات موثوقة، وبيانات فورية ومحدثة عن العقارات، وتمكن الإعلانات العقارية لتصبح ذات صدقية إلى إعلانات مضمونة، ما يعزز موثوقية المعاملات وصحة المعلومات حول العقار.

وقال المدير العام لمركز أبوظبي العقاري بالإنابة، راشد العميرة: «يسعدنا أن نقدم منصة (مضمون) التي نثق بأنها ستحدث تحولاً نوعياً في إجراءات المعاملات العقارية في الإمارة، وتعكس هذه المبادرة التزامنا بتعزيز الابتكار والشفافية والكفاءة في سوق العقارات».

وأضاف: «يمثل إطلاق (مضمون) خطوة متقدمة لتعزيز الشفافية والثقة في سوق العقارات بأبوظبي. وباعتبارها المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، يفخر مركز أبوظبي العقاري بقيادة هذا التوجه الطموح، الذي يعزز من مكانة الإمارة كمركز عالمي مرن وتنافسي للاستثمار العقاري».

ولفت إلى أن «مضمون» ليست منصة إعلانية، بل منصة عالمية مصممة لتمكين الشركات المتخصصة في جمع وتحليل البيانات، بما يسهم في الارتقاء بمعايير السوق وتعزيز صدقية الإعلانات العقارية.

وبحسب المركز، تدعم منصة «مضمون» إجراء معاملات شفافة وتقدم قوائم تتسم بالصدقية والشفافية؛ فكلُّ عقار مُدرج على منصة «مضمون» يخضع للتحقق بدقة لضمان الثقة والصدقية، كما توفر المنصة أحدث بيانات العقارات، ما يتيح للمستخدمين اتخاذ قرارات سليمة مبنية على معلومات دقيقة.

وتعزز «مضمون» الرؤية العالمية من خلال ربط سوق العقارات في أبوظبي بالمستثمرين الدوليين، ما يفتح آفاقاً عالمية، كما تُشكل منصة مركزية تجمع المعنيين في قطاع العقارات، وتُمكن منصات العقارات من تقديم بيانات أفضل وأكثر دقة، ما يعمق الثقة، وبالتالي يعمق الشراكات في السوق.

وأكد المركز أن منصة «مضمون» تسهم في تقليل تجزئة القوائم، ما يؤدي إلى زيادة ظهور العقارات للبائعين، وتحقّق ذلك من خلال زيادة نسبة ظهور العقارات بمعدل 70%، وضمان احتواء قاعدة البيانات على أحدث المعلومات عن العقارات المتاحة في منطقة أو سوق معينة، ما يعزز إنتاجية الوسطاء بنسبة 35%. كما تسهم في تقليل وقت إتمام المعاملات بنسبة 40%، ما يؤدي إلى تحسين تجربة المتعاملين، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

. المنصة الجديدة تسهم في تقليل وقت إتمام المعاملات بنسبة 40%.