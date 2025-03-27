دبي الأولى عالمياً في الإشغال الفندقي خلال فبراير 2025

للشهر الثاني على التوالي، تصدرت دبي قائمة أكبر وأبرز الوجهات السياحية في العالم من حيث مستويات الإشغال الفندقي خلال فبراير 2025، مسجلة أداءً قوياً مع وصول المعدل العام لإشغال المنشآت الفندقية في الإمارة إلى 88.3%، وبنسبة نمو بلغت أكثر من 7% مقارنة بشهر يناير 2025، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن شركة «أماديوس» المتخصصة في خدمات وحلول تكنولوجيا السياحة والسفر.

وتخطت معدلات الإشغال الفندقي في دبي، خلال فبراير الماضي، المستويات المسجلة في كل من يناير 2025 الذي سجل معدل إشغال 82.4%، وديسمبر 2024 الذي تزامن مع موسم العطلات والأعياد بمعدل 80.2%، ما يشير إلى أداء قوي ومتواصل للسوق الفندقية في الإمارة.

وبحسب بيانات للشركة عن أداء أبرز وأكبر الوجهات السياحية في العالم، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد واصلت دبي تسجيل معدلات أداء قوية طوال فبراير 2025، وصل إلى ذروته في يوم 19 فبراير بمعدل إشغال تخطى حاجز 96%.

وتخطى مؤشر الإشغال العام حاجز 93% لـ10 أيام متتالية في الفترة بين 16 و25 فبراير 2025، في وقت تزامن فيه الأداء القياسي للسوق الفندقية خلال فبراير، مع استضافة دبي لمعارض دولية وفعاليات كبرى.

وتفوقت دبي على أداء أكبر وجهات السياحة حول العالم خلال فبراير 2025، للشهر الثاني على التوالي، بما فيها العاصمة البريطانية لندن التي سجلت معدل إشغال بلغ نحو 67.6%، وباريس بنحو 58.1%، ونيويورك بنسبة 67.6%، وبانكوك 78.2%، وسنغافورة 77.5%، ولوس أنجلوس بنحو 74%، وميامي بنسبة 83.9%، ومدريد 68.1%، وبرلين وأمستردام بنحو 66.4%.

وشهدت دبي بحسب مسؤولي فنادق زخماً كبيراً في الطلب في بداية العام الجاري، بالتزامن مع موسم السياحة الشتوية وفعاليات الأعمال والمؤتمرات الكبرى التي استضافتها. وتشمل هذه البيانات الغرف الفندقية، إذ تضم سوق الضيافة في دبي الآلاف من وحدات «بيوت العطلات».

بدوره، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يناير 2025 أكثر من 153.6 ألف غرفة فندقية ضمن 831 منشأة فندقية، مقابل 150.4 ألف غرفة فندقية ضمن 823 منشأة في نهاية يناير 2024.

وحقّقت دبي إنجازاً جديداً خلال عام 2024، باستقبالها أكثر من 18.72 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 9%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 التي استضافت فيها 17.15 مليون زائر، لتواصل تسجيل أرقام قياسية كل عام.